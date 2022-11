Flor Vigna presentó un nuevo tema y su mamá rompió en llanto al verla sobre el escenario: “Me banca en todas”

escuchar

Tras su salto a la fama gracias a Combate, Flor Vigna hizo de todo. Actuó, bailó, fue parte de realitys y hasta se animó a conducir su propio programa. Sin embargo, tenía una sola cuenta pendiente: lanzarse como cantante. Aunque por mucho tiempo esto fue un simple sueño, se atrevió a hacerlo realidad y a finales del 2021 lanzó su primer tema como solista. Ahora, poco más de un año de su debut musical, estrenó “Sabor a ti”, su sexta canción, con una presentación en vivo y protagonizó un emotivo momento junto a su mamá.

Flor Vigna estaba aún como bailarina en La Academia (eltrece) cuando, luego de que su pareja de certamen sufriera un incidente en plena coreografía y se viese obligado a dar un paso al costado, anunció que ella también abandonaba el programa. Su decisión estuvo impulsada por querer apoyar a su compañero en el duro momento, pero también le sirvió para poner en marcha un proyecto que deseaba hacía mucho tiempo.

Luego de mucho trabajo, esfuerzo y preparación, en octubre del 2021 eliminó todos sus posteos de Instagram y anunció que tenía preparada una sorpresa. Después de mucha espera, lanzó “Uy!”, su primera canción como solista, la cual acompañó con un elaborado video musical protagonizado por Luciano Castro, su pareja.

Flor Vigna debutó con su primera canción, "Uy" instagram

A esa canción le siguieron “Una en un millón”, “Guion”, “Suelto” y “Movimiento”, múltiples videoclips y shows en vivo. A pesar de que no se cansa de decir que está muy orgullosa de su trabajo, en varias oportunidades dejó en claro que no es tan fácil como parece y que implica mucho sacrificio.

No obstante, siempre remarcó que el esfuerzo vale la pena y, en las últimas horas, compartió su sexto track. “Sabor a Ti” es su segunda colaboración musical -la primera fue “Suelto” junto a Miss Bolivia- y contó con la presencia de Sael. Con una letra romántica y pegadiza acompañada por un ritmo bailable y movido, fue muy bien recibida por la audiencia y ya cuenta con más de 45 mil reproducciones en YouTube.

La primera colaboración de Flor Vigna fue con Miss Bolivia para "Suelto" captura de video

La misma fue presentada en un evento en vivo, en donde no solo abundaron el baile y la diversión, sino también las escenas emotivas. En un punto del show, las cámaras lograron capturar el momento en el que la mamá de la conductora de El último pasajero se apresuraba a secarse las lágrimas de orgullo que no pudo contener al ver a su hija cumpliendo sus sueños.

Flor, quien se refirió en múltiples ocasiones al gran vínculo que las une, compartió la filmación en sus redes y la acompañó con un tierno escrito. “Ella sabe lo que significa esto para la banda y para mí. Mi vieja me ve desde chiquita darlo todo por este sueño. Cuando las cosas no salen ‘bien’ voy a su punto de vista, a sus palabras, a sus abrazos. Mi vieja tiene ese amor incondicional que me resucita de cualquier cosa. Mina linda y sabia. Ejemplo de superación constante. Vivi …mi mamá”, manifestó.

Flor Vigna le dedicó un dulce escrito a su mamá

La publicación recibió más de 29 mil Me Gusta y cientos de comentarios que celebraran, no solo su logro profesional, sino también la unión familiar. Entre los mismos, se destacaron los mensajes de Sabrina Rojas, Nicolás Vázquez, Fernanda Metilli y Evelyn Botto.

LA NACION