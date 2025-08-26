Cuánto sale el anillo de compromiso con el que Travis Kelce le propuso casamiento a Taylor Swift

Llegó el momento más esperado para los fanáticos de Taylor Swift: a poco más de dos años del inicio de su noviazgo con Travis Kelce, su ídola pop y el jugador de fútbol americano darán el sí. La noticia, la cual fue comunicada a través de Instagram por ellos mismos, generó un revuelo en redes sociales, sobre todo por las imágenes románticas, en las que el anillo se convirtió en el protagonista.

A raíz de esto, muchos se preguntaron cuál era el valor de la joya que la intérprete de “Anti-Hero” lució en el dedo anular de su mano izquierda. Se trata de una pieza con un gran diamante de corte ovalado en el centro, rodeado de piedras pequeñas. Pese a que no hay una cifra oficial confirmada, los expertos en joyería estiman que podría costar entre $300.000 hasta $500.000 dólares.

En ese sentido, es importante aclarar que el precio exacto depende de factores como el peso en quilates, el color y la pureza del diamante, así como el diseño personalizado. Sin embargo, lo que sí sabe es que Kelce colaboró con la diseñadora de joyas Kindred Lubeck, de Artifex Fine Jewerly, para crear la pieza.

Aunque este anillo marca una nueva etapa en su romance, no es la primera vez que el deportista tiene gestos románticos con Taylor. En 2023, cuando comenzaron a salir, él le regaló una pulsera con un corazón rojo y las iniciales “TNT”, que simbolizan la unión de sus nombres: Taylor y Travis.

“Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”, fue la descripción en el posteo con el que eligieron dar la buena nueva. El momento fue musicalizado por “So High School”, la canción que la cantante le dedicó a su pareja. Además de mostrar el anillo, también revelaron cómo fue la romántica propuesta.

En el carrete de imágenes que publicaron, se lo vio a Kelce de rodillas en un jardín repleto de flores blancas, rojas y rosas. En cuanto a la vestimenta que usaron para la ocasión especial, el deportista lució una chomba negra con bermuda blanca y mocasines negros; la cantante, por su parte, un vestido rayado, sandalias marrones y su clásico labial rojo.

Como era de esperar, la publicación recibió poco más de 15.000.000 de likes en menos de dos horas e innumerables comentarios en X de los fanáticos de ambos, pero mayormente de los swifties, el fandom de la cantante estadounidense de 35 años.

“Se acaba de comprometer Taylor Swift, la mujer que lleva toda su carrera escribiendo sobre lo mucho que quiere un romance de cuento, a la que le rompieron el corazón tantas veces, pero nunca dejó de creer en el amor, al fin luego de tanto tiempo encontró su ‘Love Story’”; “Taylor Swift escribió canciones de desamor desde los 15 años. Se resignó, volvió a creer, estuvo siete años con un nombre que no la elegía y hoy por fin es amada, por fin se casa. Si lloré, admiro su resiliencia de seguir creyendo, y me inspira a no rendirme. ¡Que viva el amor!“ y ”Por favor, literalmente estoy sentada sola en un lugar del trabajo, mirando el teléfono con lágrimas en los ojos. Te amo Taylor Swift, te merecés toda la felicidad de este mundo”, fueron solo algunos de ellos.