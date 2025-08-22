Tini Stoessel sorprendió al hablar sobre la maternidad e hizo una inesperada revelación

A los 28 años, Martina ‘Tini’ Stoessel vive uno de los momentos más plenos y felices de su vida. Después una década volvió a la ficción y acaba de estrenar Quebranto (Disney +), serie que coprotagoniza con Jorge López y Martín Barba, y tiene ocho fechas agotadas de Futttura, el show que dará en Tecnópolis. Al mismo tiempo, su corazón está feliz, puesto que decidió darle una segunda oportunidad a su amor con Rodrigo De Paul. Desde hace varias semanas a su alrededor suenan rumores de campanas de boda. Si bien hasta el momento la cantante no confirmó ni desmintió si pasará por el altar, si se pronunció respecto a otro tema relacionado: la maternidad.

Durante los últimos días, la intérprete de “Buenos Aires” se instaló en Ciudad de México para promocionar su nuevo proyecto en la pantalla chica. En una de las entrevistas, el periodista de series y películas, Agustín Eme, le hizo una pregunta personal: si quiere ser madre. Ella no lo dudó. “Me encantaría ser mamá”, reconoció.

Tini Stoessel admitió que le encantaría ser madre (Foto: Instagram @tinistoessel)

En esa misma línea, amplió: “Toda mi vida, siempre dije que me encantaría, la verdad, tener esa posibilidad y esa oportunidad. En un momento de mi vida como que se me apagó pero no por algo malo. La realidad es que este año como que volvió a florecer algo en mí y lo tengo muy presente y me encantaría“. Sus palabras rápidamente se viralizaron, sobre todo por el estado de su relación con el campeón del mundo. Cabe mencionar además que De Paul tiene dos hijos, Francesca (6) y Bautista (4), fruto de su relación con Camila Homs.

Por otro lado, en otra entrevista con Radio Disney, Stoessel también alimentó los rumores de compromiso que surgieron en julio cuando se fue de vacaciones con su novio. Lució un llamativo anillo con un diamante ovalado en el dedo anular de la mano izquierda. Paralelamente, en un posteo que hizo en su cuenta de Instagram con un set de top y pollera azul, llevó la que parecía ser la misma joya y sus seguidores no lo omitieron.

Tini Stoessel lució un anillo que alimentó los rumores de compromiso con Rodrigo De Paul (Foto: Instagram @tinistoessel)

A su vez, en la emisión del jueves de LAM (América TV), la panelista Candela Mazzone reveló que la cantante y el campeón del mundo se casarían en la Argentina, más precisamente en El Dok Haras, un predio ubicado en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires donde dieron el sí sus amigos Oriana Sabatini y Paulo Dybala y Stefanía ‘Stefi’ Roitman y Ricardo ‘Ricky’ Montaner. “Voy a abrir el rango de día, la idea sería para la segunda quincena de diciembre y antes de las fiestas. A mí me dicen los días entre el 16 y el 20. Me la jugaría por el 18 y utilizo el potencial porque reservar fechas con una agenda como la de un jugador de fútbol es un poco más difícil”, sostuvo.

Martina Stoessel se casa en diciembre con Rodrigo De Paul

Por su parte, Pepe Ochoa agregó: “El lugar te ofrece todo y tenés una capilla. El precio no baja de los 150 mil dólares y es un lugar bárbaro. El nivel es espectacular y los servicios que vos podés contratar como catering son uno o dos, que son los mejores del país”. En cuanto a los invitados, entre los más destacados podrían encontrarse Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, Leandro Paredes y Camila Galante, Oriana Sabatini y Paulo Dybala, Chris Martin, Stefi Roitman y Ricky Montaner, Emilia Mernes y Duki, Lele Pons, Lola Índigo, Nicki Nicole y Tiago PZK, entre otras personalidades del espectáculo y el deporte.