Chris Martin volvió a reírse del escándalo de la “kiss cam” en pleno show: “¿No es la pareja de otra persona?”

La famosa “kiss cam” de los conciertos de Coldplay sigue generando momentos virales entre los seguidores. Tras hacerse conocida por capturar a Andy Byron, ex CEO de Astronomer, y Kristin Cabot, ejecutiva de recursos humanos, en plena infidelidad, los fanáticos esperan con entusiasmo descubrir a los próximos protagonistas. Sin embargo, esta vez la cámara fue testigo de una romántica propuesta de matrimonio que sorprendió tanto al cantante como a todo el público presente.

En su presentación en el icónico Wembley Stadium, Coldplay no solo hizo vibrar al público con sus hits más reconocidos, sino que también se convirtió en testigo de una emotiva propuesta de casamiento. La escena comenzó cuando un joven logró captar la atención de Chris Martin al aparecer en la pantalla gigante del estadio con un cartel que decía: “I want to propose her” (“Quiero proponérselo a ella”), señalando con una flecha a la mujer que estaba junto a él.

La “kiss cam” fue testigo de una romántica propuesta frente a miles de fans (Captura: X)

Al ver eso, el vocalista interrumpió momentáneamente el concierto para interactuar con la pareja, y mostró su característico humor mientras supervisaba la propuesta. Antes de dar luz verde al romántico gesto, Chris Martin inició una serie de “chequeos de seguridad”: “Está bien, ahora escucha, hermano mío, necesito que asientas mientras hago algunas comprobaciones de seguridad básicas, ¿de acuerdo?”, bromeó frente al público, haciendo referencia al escándalo que aconteció hace un mes al captar con sus cámaras a una pareja en plena infidelidad.

El divertido interrogatorio continuó con más preguntas cómicas: “¿Esta persona es tu pareja? ¿No es la pareja de otra persona? ¿Son primos o hermanos o algo raro así? ¿Eres inteligencia artificial? ¿Son personas reales? Bien, entonces creo que podemos continuar”. Tras superar las “pruebas de seguridad”, el cantante improvisó una canción con su guitarra y le dio un consejo al futuro prometido: “Mi hermoso hermano, aquí va un consejo gratuito. Como todos miramos y te vemos, te aconsejo que te pongas de rodillas”.

El cantante interactuó con la pareja y supervisó la romántica sorpresa (Captura: X)

El joven siguió el consejo de Chris Martin, se arrodilló frente a su pareja y le pidió matrimonio ante más de 80.000 espectadores. La mujer, visiblemente emocionada, se cubrió el rostro con las manos y finalmente dijo que sí, sellando el momento con un beso que desató gritos en el estadio. Desde el escenario, Martin cerró la romántica escena diciendo: “Felicidades, mi hermano y mi hermana. Qué chica tan hermosa. Qué tipo tan maravilloso. En un día como este, los animo a besarse. Espero que sean felices hasta el día en que mueran”.

Cómo fue el escándalo de Astronomer en el recital de Coldplay

El episodio romántico en la “kiss cam” llega apenas un mes después del polémico momento protagonizado por Andy Byron y Kristin Cabot. Durante un concierto de julio, ambos fueron captados por la cámara y, al notar que estaban siendo enfocados, intentaron ocultar sus rostros, lo que provocó que Chris Martin bromeara sobre una posible aventura, generando gran revuelo entre los asistentes y en redes sociales. Poco después, se supo que ambos estaban en pareja con otras personas y terminaron renunciando a sus cargos en la empresa.

Andy Byron y Kristin Cabot fueron descubiertos por la "kiss cam" de Coldplay en el mes de julio

Como respuesta inmediata, Astronomer designó a Pete DeJoy como director ejecutivo interino y, a través de un comunicado, aseguró que sus operaciones seguían con normalidad, destacando la intención de recuperar la estabilidad tras los recientes acontecimientos. “Nuestros líderes deben ser ejemplo de conducta y responsabilidad, y recientemente no se cumplió con ese estándar”, expresaron desde la compañía, reconociendo el impacto que tuvo el escándalo en su imagen corporativa.

Desde entonces, Chris Martin suele bromear con el incidente con humor en sus conciertos, incluso advirtiendo a la audiencia: “Por favor, si no se maquillaron, háganlo ahora. Vamos a usar nuestras cámaras y poner a algunos de ustedes en la pantalla gigante”. Mientras tanto, Coldplay continúa con su exitosa gira mundial Music of the Spheres, con shows programados en el Wembley Stadium hasta el 8 de septiembre, manteniendo la atención de miles de fans en cada presentación.