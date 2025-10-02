La Voz Argentina: ¿quién se fue del Team Lali este miércoles 1 de octubre?

Se viven momentos de mucha adrenalina, emoción y lágrimas de despedida en La Voz Argentina (Telefe). Oficialmente, comenzó la cuenta regresiva para conocer quién será el ganador de esta nueva edición del reality. ¿Será el Team Lali o el Team Luck Ra? ¿El equipo de Soledad Pastorutti volverá a vencer o se le impondrá Miranda!? Falta cada vez menos para responder a esta pregunta. En la emisión del miércoles 1 de octubre, el equipo de Lali Espósito tuvo un nuevo eliminado y quedaron definidos los cuatro participantes de la próxima instancia.

La intérprete de “Disciplina” tuvo que evaluar las presentaciones de los cinco integrantes de su equipo en el Cuarto Round. Valentino Rossi interpretó “Skyfall”, Iara Lombardi cantó “Sarà perché ti amo”, Jaime Muñoz hizo su versión de “Y todavía te quiero”, Giuliana Piccioni se lució con “Vete de mí” y Alan Lez brilló con “Mi reflejo”.

Valentino Rossi, Iara Lombardi, Jaime Muñoz, Giuliana Piccioni y Alan Lez del Team Lali se enfrentaron en el Cuarto Round Adrian Diaz Bernini

Lali tuvo que salvar a dos participantes. Se vio cara a cara con su equipo y al primero que eligió fue a Javier Muñoz. Luego decidió que Alan Lez, uno de los grandes favoritos del público, también continuara en competencia. Tras su decisión entraron en juego Luck Ra, Soledad Pastorutti, Juliana Agattas y Ale Sergi. Ellos tuvieron que votar para que dos participantes continuaran en carrera.

En medio de un clima de incertidumbre y nerviosismo, Nicolás Occhiato anunció que el participante más votado por el jurado fue Valentino Rossi. Finalmente, reveló el segundo y último nombre del sobre, el de Giuliana Picconi. De esta manera, Iara Lombardi se convirtió en la nueva eliminada del Team Lali.

Iara Lombardi (izquierda) quedó eliminada de La Voz Argentina Adrian Diaz Bernini

“Gracias desde ya, es una experiencia única y hermosa. Estoy muy feliz de ser Team Lali y que sea mi coach. Estoy muy orgullosa de eso, gracias”, sostuvo Lombardi. Espósito por su parte, se acercó al escenario para felicitarla y despedirse de ella. “Un placer haberte escuchado cantar en este show, sos lo más. Hermosísima. Gracias por tanto Iara. Lo mejor para vos en tu carrera; contás con nosotros y conmigo siempre”, expresó la cantante.