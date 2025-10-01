Fede Mestre, el joven que siempre se olvida la letra pero es uno de los favoritos de La Voz Argentina

Federico Mestre es uno de los participantes que continúan en carrera en La Voz Argentina (Telefe), un certamen que reúne a grandes intérpretes de todas partes del país. Sus primeros pasos en el escenario conmovieron a Luck Ra, quien no dudó en accionar el botón y convenció al oriundo de Zárate para que sea parte de su equipo.

Federico Mestre cumplió su sueño de conocer a Luck Ra (Foto: Telefe)

A sus 22 años, Mestre se topó con una oportunidad única en su vida de poder demostrar su talento ante los ojos de un prestigioso jurado integrado por el cordobés, Lali Espósito, el dúo Miranda! y Soledad Pastorutti. Ante semejante desafío, los nervios traicionaron al participante en algunas oportunidades, dejándolo con la mente “en blanco”, sin poder recordar la letra de la canción. Este olvido, producto de la tensión, se convirtió en una fortaleza para el joven cantante, quien lejos de salirse de su foco, continúa improvisando hasta volver a hilvanar las estrofas del tema seleccionado por la producción.

Fede Mestre, uno de los favoritos del público

Una vez superado el tamiz inicial, donde convenció a su coach, como también al resto de los jurados, Mestre deslumbró por su tono de voz y la impronta arriba del escenario, convirtiéndolo en un sello distintivo. A medida que transcurrieron las galas, llegó el momento de la sección llamada “knock out”, donde dos participantes del mismo equipo se batían a duelo para ver quién continuaba y quién, por el contrario, quedaba eliminado.

El primer yerro de Federico Mestre en La Voz Argentina

En esta instancia, Mestre tuvo su primer fallido en la canción “Tu jardín con enanitos” de Melendi cuando, al inicio de su interpretación, se olvidó la letra y recibió el apoyo del público. Una vez terminada su exposición, Soledad Pastorutti destacó la entereza del joven para no perder el eje: “Lo que lograste con tu energía es que yo me olvide de lo que había pasado”.

Otro asterisco en su historia se dio durante la jornada de este miércoles cuando cantó el tema “Ex de verdad” de Ha*Ash. En la mitad del tema, volvió a acompañar con su postura corporal un olvido de la letra, lo que afectó sensiblemente su exposición. “Entré ya muy nervioso, no te voy a mentir, estoy re nervioso. Es un poco de todo, pero perdón a todos, sobre todo al primo“, dijo en referencia a Luck Ra, su coach, quien no dudó en alentarlo a pesar del nuevo traspié.

Federico Mestre se olvidó la letra y recibió el apoyo del público

“Un tropezón no es caída, pero siempre dejando el corazón en el escenario”, reflejó el participante en su cuenta de Instagram, donde 350 mil seguidores están al tanto de sus interpretaciones. Además de tener el visto bueno por parte del jurado, sus colegas también acompañan su camino, con virtudes y defectos. “Te amamos Fede, sos enorme y estoy orgulloso de que sigas siempre poniendo lo mejor de vos y no te rindas”, subrayó Nicolás Behringer, otro de los integrantes que están bajo la tutela de Luck Ra.

El descargo de Fede Mestre en Instagram

Su resiliencia también guarda un costado solidario y así lo demostró cuando cantó a dúo con Lucas Barros, un participante tucumano que, al igual que él, no recordó la letra en plena improvisación y fue ayudado por Mestre, quien conoce a la perfección de qué trata ese efímero mal trago.

El momento que Fede Mestre salvó a su compañero Diego Barros

“No me había pasado hasta ahora esto de que se me ponga en blanco la cabeza. De repente se fue todo. Acá Fede fue un gran compañero”, manifestó Barros tras entonar la canción “Decidiste dejarme” de Camila.

El punto de partida en las redes sociales y el sueño cumplido de conocer a Luck Ra

Tanto en TikTok como en Instagram, Federico Mestre reúne un total de 700 mil seguidores, un número impactante para un músico en pleno crecimiento que recibió el aventón de La Voz Argentina para que crezca su popularidad.

Federico Mestre tiene una fuerte presencia en TikTok

Tras sus primeras transmisiones en Twitch, el joven le envió un mensaje de Instagram a Luck Ra donde le elogió su personalidad y entrega, deseando, en algún día, poder cruzarse con él y compartir un escenario.

“Luck sos un capo, te banco demasiado, te mereces todo, saludos desde Zárate, mi sueño algún día es hacer algo con vos, sé que lo voy a lograr”, fue el mensaje enviado en 2021. Cuatro años más tarde, llegaron los frutos de aquel texto que se cristalizaría en La Voz Argentina, donde Mestre fue elegido por el cordobés para ser parte de su equipo.

El mensaje que le envió Fede a su ídolo

Desde su ingreso al certamen de canto, Fede Mestre aprovechó el caudal de seguidores en las redes para explotar todo su talento y por qué no, soñar con coronarse como el ganador.