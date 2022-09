La Voz Argentina: se puso nervioso y olvidó la letra, pero emocionó a todos y logró ser semifinalista

Se viven momentos culminantes en La Voz Argentina (Telefe). Después de varias semanas donde los jurados eligieron a quiénes querían en sus equipos, ahora es el público el que tiene el poder para decidir quién continúa en carrera de cara a la gran final. Sin embargo, en la última gala, además de definirse a los semifinalistas del team de Mau y Ricky Montaner se vivió una situación muy especial que conmovió a todos: un participante se olvidó la letra de la canción, emocionó hasta las lágrimas a Lali Espósito y avanzó a la semifinal.

En la gala del jueves, el equipo liderado por los hermanos Montaner se midió en el escenario por dos lugares en la semifinal. Octavio Muratore, el joven santiagueño de 21 años, tomó el micrófono para interpretar “Como pájaros en el aire”, de Peteco Carabajal. Todo comenzó muy bien hasta que de repente se olvidó la letra. Con una mezcla de nervios y emoción la tarareó y buscó volver a centrarse. “Me volé”, dijo, mientras la música sonaba de fondo. Frente a él, sus coaches, atentos a la situación, lo alentaron a seguir.

Pero como bien dice el dicho, un tropezón no es caída. Octavio logró recuperarse, tanto a nivel vocal como personal, y a medida que transcurrían los minutos ganó confianza y su interpretación fue in crescendo, hasta hacer llorar a Lali Espósito y con La Sole al borde del asiento, concentrada con la performance. Con una mano en el corazón y los ojos cerrados, Octavio terminó su canción y recibió una ovación de todo el estudio.

La Voz Argentina: se olvidó la letra, emocionó a Lali y avanzó a las semifinales

Una vez finalizada la presentación, Marley volvió al escenario y le dio la palabra a Lali: “Tiene mucho talento y mucho corazón. Me emociona esta canción...”, comenzó a decir, pero no pudo seguir porque los ojos se le volvieron a llenar de lágrimas.

La cantante tomó aire y buscó recomponerse. Aun emocionada, comentó que tanto él, como su interpretación, le trajeron recuerdos de su familia de Santiago del Estero. “Escuche esta canción toda mi vida, cantada por mis primos y tíos. Es una familia que conoce el hambre. Entonces esta canción...no puedo hablar. Perdón”, se disculpó con un nudo en la garganta, y una emoción que le impidió completar la oración.

Lali se conmovió hasta las lágrimas con la presentación (Foto: Captura de video)

Ya un poco más tranquila, retomó la palabra y completó su devolución: “Te felicito, sobre todo, porque seguiste adelante. Dificilísimo lo que hiciste, yo me voy corriendo. Seguiste adelante, cerraste los ojos, te tocaste el corazón, y la cantaste está el final. Te aplaudo”.

Acto seguido, fue el turno de Ricky Montaner quien también elogió la presentación de su participante y le dio un sabio consejo. “Eso que te pasó, nos pasa a todos. Me ha pasado 300 veces, me ha pasado hace nada de tiempo y ya siendo profesional. Si la gente piensa que ese es un motivo para no votarlo, al contrario. Yo les juro que eso le va a seguir pasando a él, al ganador de este programa, a Ricardo Montaner, a La Sole, a Lali a nosotros, 500 veces...”, sostuvo y cerró su devolución con una contundente frase: “Hermano, eres una estrella, cantas espectacular, mereces estar aquí y mereces seguir”.

El participante es del Team Mau y Ricky y conmovió a tanto al estudio como a los televidentes (Foto: Captura de video)

El olvido de la letra quedó en una anécdota o en una demostración de que a todos los artistas les pasa y que se puede seguir adelante, él lo hizo. Claro está, no fue solo el jurado quien se conmovió con el trabajo de Octavio Muratore, porque a la hora de la votación, el público siguió el consejo de Ricky Montaner y se puso de su lado. Con el 34,1 por ciento de los votos, se consagró como el segundo semifinalista y está a un paso de la gran final.