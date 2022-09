La declaración de amor de un participante de La Voz que derritió a Lali Espósito: “¿Tenés un amigo que piense como vos?”

La tan ansiada final de La Voz Argentina (Telefe) está cada vez más cerca. Este martes se conocieron los semifinalistas de los equipos de Lali Espósito y de Ricardo Montaner, y lo mismo ocurrió este miércoles con los de Soledad Pastorutti y Mau y Ricky, en los que solo cuatro participantes accedieron a la próxima instancia por decisión del público. Uno de ellos fue Francisco Escudero, quien interpretó un lento e hizo una romántica dedicatoria que emocionó a los coaches.

Francisco Escudero, del Team Mau y Ricky, fue el segundo en subirse al escenario e interpretó “Heaven” de Bryan Adams, canción que habla “del amor que atraviesa varios años”, según indicó el intérprete.

La romántica declaración de amor de Francisco Escudero a su novia Evelyn

Tras su presentación, llegó la devolución de los coaches. “Yo soy muy fan, de corazón deseo que te voten. Tenés una voz que es muy versátil, podés cantar de todo y ya lo has demostrado”, manifestó Lali Espósito, mientras que Mau Montaner le comentó: “Estamos tan orgulloso de ti, de lo que te has convertido”.

El participante ahí hizo una aclaración: “Quería decir algo. Este tema, al contrario de otros temas sobre amor, habla del amor que pasa luego de un montón de años, de tiempos malos y buenos, como dice la letra. Así que quiero dedicarle este tema a Evelyn, mi novia y compañera. A mí me gustaría despertarme, dentro de un montón de años, al lado de ella y sentir que ‘estoy en el cielo’ como dice la letra”.

“Nunca me pasa”, manifestó Lali en relación con la declaración de amor. “Ya lo decretó”, acotó Ricardo Montaner. Luego la cantante pop, fiel a su espontaneidad, le preguntó a Francisco: “¿Tenés un amigo que piense como vos?”, para las risas del resto de los coaches.

Soledad Pastorutti cambió de look para La Voz Argentina e hizo una divertida alusión a su parecido con Shakira

Una de las que dio de qué hablar en las redes sociales fue Soledad Pastorutti, quien volvió a sorprender con un despampanante look en su pelo en los cuartos de final de este martes.

En las audiciones a ciegas en el programa de canto, los coaches debían repetir la vestimenta para poder adjuntar participantes de diferentes días en un mismo programa. Pero una vez que comenzaron los knockouts, los playoffs y ahora los cuartos de final, los jueces tienen la libertad absoluta de decidir sobre cómo asisten vestidos a las emisiones en vivo y también cómo se peinan.

En ese sentido, en el comienzo del programa, Marley presentó a cada uno de los coaches y los elogió por sus looks de gala como, por ejemplo, Mau y Ricky, quienes ostentaban trajes muy brillosos.

Marley presenta a cada uno de los coaches de La Voz Argentina (Telefe)

No obstante, cuando se refirió a Soledad, le notó algo diferente: “¡Bienvenida, Soledad! ¿Tiene nuevo peinado, no? Hay como un look distinto”. Por su parte, la cantante de folklore lo afirmó y agregó con una sonrisa, mientras acariciaba su pelo: “Se me acaba el argumento y la metodología”.

“Queda muy bien”, le respondió el conductor sin entender mucho la respuesta de la cantante, quien se refería a un extracto de “Ciega, Sordomuda” de Shakira. Y esto es porque Soledad lucía un nuevo peinado con rulos, como la cantante colombiana, muy lejos de su habitual alisado.