Soledad Pastorutti cambió de look para La Voz Argentina e hizo una divertida alusión a su parecido con Shakira

Este martes comenzaron los cuartos de final de La Voz Argentina (Telefe) en el que se definieron, con votación del público, los semifinalistas del Team Lali Espósito y el Team Ricardo Montaner de cara a la gran final del certamen. Sin embargo, una de las que dio de qué hablar en las redes sociales fue Soledad Pastorutti, quien volvió a sorprender con un despampanante look en su pelo.

En las audiciones a ciegas en el programa de canto, los coaches debían repetir la vestimenta para poder adjuntar participantes de diferentes días en un mismo programa. Pero una vez que comenzaron los knockouts, los playoffs y ahora los cuartos de final, los jueces tienen la libertad absoluta de decidir sobre cómo asisten vestidos a las emisiones en vivo y también cómo se peinan.

En ese sentido, en el comienzo del programa, Marley presentó a cada uno de los coaches y los elogió por sus looks de gala como, por ejemplo, Mau y Ricky, quienes ostentaban trajes muy brillosos.

Marley presenta a cada uno de los coaches de La Voz Argentina (Telefe)

No obstante, cuando se refirió a Soledad, le notó algo diferente: “¡Bienvenida, Soledad! ¿Tiene nuevo peinado, no? Hay como un look distinto”. Por su parte, la cantante de folklore lo afirmó y agregó con una sonrisa, mientras acariciaba su pelo: “Se me acaba el argumento y la metodología”.

“Queda muy bien”, le respondió el conductor sin entender mucho la respuesta de la cantante, quien se refería a un extracto de “Ciega, Sordomuda” de Shakira. Y esto es porque Soledad lucía un nuevo peinado con rulos, como la cantante colombiana, muy lejos de su habitual alisado.

Soledad Pastorutti cambió de look en su pelo e hizo una clara referencia a Shakira Instagram: @sole_pastorutti @shakira

Sin embargo, esta no es la primera vez que Soledad da de qué hablar con respecto a sus looks en La Voz Argentina. A lo largo de esta temporada del certamen, la cantante lució algunos outfits que se robaron más de un suspiro por parte de sus seguidores. El lugar perfecto para mostrar los distintos atuendos, aparte del programa, fue su cuenta personal de Instagram, en los que luego de cada gala, compartió con su más de un millón de seguidores, las sesiones de fotos con una actitud osada.

Para la gala que se celebró en Tucumán este martes, Soledad se puso un corset lila semitransparente, con pequeñas tiritas que llegaban hasta la parte superior de las rodillas. La cuenta oficial de La Voz Argentina subió un carrusel de fotos con los looks de Pastorutti, Lali Espósito, Marley y Ricardo Montaner; sin embargo, la que se llevó todos los elogios fue la autora de “Tren del Cielo”.

“Soledad Pastorutti, la verdadera ‘qué mujer’”, escribió una usuaria, mientras que otra comentó: “Bella Soledad” y algunos solo atinaron a escribir su nombre junto a algún emoji de enamorado o de fuego.

Cabe mencionar que este martes se presentaron cuatro participantes del equipo de Lali Espósito y cuatro de Ricardo Montaner, de los cuales accedieron dos de cada uno a la instancia de semifinales. En cuanto a los cantantes de Mau y Ricky, y Soledad Pastorutti tendrán la misma posibilidad el próximo miércoles ante la decisión del público.