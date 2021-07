La Voz Argentina: Soledad Pastorutti develó las cinco incógnitas del programa que generan más polémica

La Voz Argentina (Telefe) es uno de los programas más vistos de la televisión argentina en estos días y lo que ocurre en pantalla genera repercusión y polémica en las redes sociales. Por eso, este domingo Soledad Pastorutti se animó a responder a las incógnitas más controversiales.

La conductora invitada de La peña de Morfi (Telefe) fue indagada por Gerardo Rozín en torno a diversas situaciones que fueron cuestionadas por los fans del programa y respondió.

Soledad Pastorutti respondió las tres preguntas más polémicas sobre La Voz - Fuente: Telefe

1. ¿Por qué quedan afuera participantes talentosos?

“Me olvidé de dar la vuelta”, le dijo Ricardo Montaner a Luis Carrasco el pasado 4 de julio y desató un escándalo en las redes sociales. El cantante de 31 años, oriundo de Villa Regina, en Río Negro, interpretó “Alfonsina y el mar” y hasta Patricia Sosa se quejó en las redes sociales porque no lo eligieron.

El artista había adelantado que su intención era entrar al Team Soledad, pero la cantante no dio vuelta su sillón. En respuesta a Rozín, Pastorutti “mandó un beso” a Villa Regina, desde donde le llegaron muchos reclamos y explicó por qué deja afuera algunos talentos. La intérprete de “Brindis” indicó que busca conformar un equipo variado con cantantes de todos los estilos porque quiere ganar. “Para llegar a la final hay que tener variedad en el equipo”, resaltó.

Soledad Pastorutti cronometró a los Montaner cuando se fueron al baño Captura de video Telefe

A su vez, la artista explicó el peso que es para ella que la tomen como la referente de folclore del grupo, ya que apela a la variedad de estilos. “Quizás al principio mis compañeros me miraban a mí cuando alguien cantaba folclore. Obvio que quiero folclore. Pero quiero de todo, porque yo quiero ganar también”, señaló, y recordó en referencia a Carrasco: “Hubo un caso en el que me mataron, porque un participante cantó muy bien. Pero yo ya tenía uno que cantaba zambas en mi equipo”.

2. ¿Conocen las historias de vida de los artistas de antemano?

La semana pasada, un descuido de Lali Espósito generó sospechas entre los fanáticos del programa. La jurado hizo un comentario en una de las devoluciones a los participantes que hizo pensar que ya tenía información de antemano.

Luego de que Hernán Lemos, un joven de la ciudad de Yerba Buena, Tucumán, hiciera su presentación en el concurso, Lali le dijo: “Me encantaría que estés en el Team Lali porque creo que podemos hacer un súper trabajo juntos y si te interesa Hernán de Tucumán, aquí está mi equipo”. La última frase, generó una revolución en Twitter, donde despertó todo tipo de suspicacias. “¿Cómo supiste Lali que era de Tucumán si él no lo dijo? Díganme que cortaron una parte porque lloro”, escribió una usuaria.

Este domingo, Soledad Pastorutti remarcó que no conocen la historia de vida de los participantes antes de las audiciones a ciegas. A su vez, resaltó que tampoco saben si es uno o dos, ni si están tocando sus propios instrumentos. “Lo vamos descubriendo. Eso quizás frente al espectador nos hace insensibles. Con muchos participantes me sorprendí después al conocerlos con su historia”, asumió.

Lali Espósito negó conocer de antemano las historias de vida de los participantes de La voz argentina Twitter: @lalioficial

Lali Espósito también había salido a referirse al tema. Tras un tuit de Malena Guinzburg en el que la comediante aseguró sobre un participante: “Si no lo van a elegir, no me pongan la historia del padre porque nos hace mie…”. La jurado tomó el posteo y respondió: “Y nosotros que no lo sabemos… lo vemos al aire todo… TERRIBLE”.

3. ¿Se arrepintió de alguna elección (o de algo que dejó pasar) en La Voz?

“De haber elegido mal, sí. Y de no haberme dado vuelta también”, reconoció La Sole sobre su desempeño como jurado en el concurso de canto de Telefe. Y justificó: “Nosotros escuchamos más de 200 voces y tenemos que elegir solo 24. Es una presión. Cuando me faltan escuchar muchas voces, dudo si darme vuelta, porque mirá si me pierdo otra muy buena”.

La compañera de Lali Espósito, Ricardo Montaner, Mau y Ricky Montaner, admitió que “relojea” lo que hacen los otros jurados para ver si ellos sienten lo mismo que ella en ese momento.

4. ¿Se quedó enojada con algún “robo”?

La Sole admitió su enojo por haber perdido algunas voces valiosas y apuntó contra dos de sus compañeros.

“Me recontra caliento con un ‘robo’. ¡Obvio que sí! En esta etapa hay tres o cuatro voces que me dolieron acá en el ‘cora’ (poniendo su mano sobre el corazón) de que me las hayan choreado”, indicó.

Para La Sole, Ricky y Mau Montaner, son los jurados que le roban más voces Instagram

Consultada en torno a qué jurados le ganan más participantes, La Sola respondió: “Sobre todo, Mau y Ricky. Ellos tienen muy bien equipo y tienen un par de voces que estoy esperando con ansias. A lo mejor algún día las sueltan, no sé”.

Pastorutti adelantó que en el programa se viene una “etapa de robos en la que también hay circunstancias que van a dar qué hablar”.

5. ¿Por qué siempre están vestidos igual?

Algo que llama la atención de los fans es que en distintos programas los jurados llevan la misma ropa. ¿Acaso repiten vestuario? No. Según indicó Soledad, esto sucede “porque se graba muchos días y después eso se va acomodándose de otra manera”.

Ricardo Montaner le respondió a una fan por qué hace 11 programas que los jurados se visten igual en La Voz Twitter: @montanertwitter

Lo mismo explicó esta semana su colega Ricardo Montaner, quien escribió en Twitter: “Amor, ya les respondí… audicionamos a 200 veces a ciegas, el productor nos necesita vestidos iguales para poder editar y poner las audiciones en el orden que consideré… pero tranquila, si nos bañamos y cada uno tiene tres cambios de ropa exactamente iguales…”.

