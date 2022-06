La voz argentina (Telefe) es un programa no solo fácil de ver sino muy fácil de disfrutar. El talento mezclado con las impactantes historias de vidas de quienes se animan a presentarse, junto a las divertidas devoluciones de los jurados lo ubicaron entre uno de los ciclos más destacados de la grilla televisiva actual. Pero, aunque es muy sencillo para quienes miran desde sus casas, no pasa lo mismo para aquellos que se paran sobre el escenario. Además de cantar para todo el país, también deben enfrentarse a algunos de sus ídolos más grandes. Aunque muchos se ponen nerviosos y no saben qué decir ante esta situación, una joven participante aprovechó para hacerle una romántica propuesta a Lali Espósito.

La Voz Argentina: Una participante le hizo una romántica propuesta a Lali Espósito y la conquistó

Con tan solo 18 años, Sabrina Carbonel tomó la decisión de hacer una audición para uno de los realitys más grandes de la televisión argentina movida por el fanatismo que siente hacia el programa pero, también, por la pasión que la invade cada vez que la música la envuelve. “Cuando era chiquita, cantaba mientras me miraba al espejo y lloraba de emoción”, relató durante la charla previa a su presentación. Pero esa noche, las lágrimas no fueron necesarias.

Parada firme sobre el escenario, con los ojos cerrados y dejándose llevar, entonó “Episodios” de María Becerra. Apenas a unos segundos de haber iniciado, tanto Mau y Ricky como Ricardo Montaner presionaron el botón para dar vuelta el asiento, seguidos por Soledad Pastorutti. Ya más tranquila al darse cuenta que estaba dentro del programa, se soltó y dio un gran show.

Una vez terminada la canción, su talento dio paso a una burbujeante y enérgica personalidad. Sin poder creer que estaba cara a cara con tres de sus ídolos -Lali, Mau y Ricky- admitió que no podía parar de temblar y charló con los jueces como si se tratara de sus amigos. Incluso, a pesar de que la intérprete de “Diva” no se dio vuelta, no pudo controlarse y realizó una fuerte declaración.

Sabrina conquistó a los coaches de La voz argentina captura de video

Cuando la celebridad admitió que no sabía donde quedaba el lugar en donde Sabrina vive, esta le contestó con un rapto de honestidad: “Te perdono todo. Te amo, quiero que seas mi esposa”. Descolocada pero halagada por la propuesta, Lali se apresuró a mover uno de sus anillos de lugar y se lo puso en el dedo angular para luego mostrarlo orgullosa a la cámara. Finalizada la pantomima, dijo: “Perdón por no darme vuelta, pero bueno, después lo hablamos en casa, amor”.

Luego de ese tierno y cómico episodio, las devoluciones continuaron en un tono alegre y coloquial. Hasta que, en un punto, la conversación entró en un terreno emotivo. Conmovida, Sabrina admitió que su actuación en La voz era su segunda oportunidad en la música ya que, tras vivir un ataque de pánico mientras trabajaba como corista de Rusherking, había decidido abandonar aquello que tanto amaba.

Lali Espósito se puso un anillo en el dedo anular captura de video

“Por eso vine hoy. Porque quiero disfrutar y dar todo de mi”, expresó. Agradecida por su honestidad, Lali Espósito destacó lo valioso que era que planteara una temática sensible como la salud mental en un programa tan masivo ya que es un gran aporte para normalizar la problemática y poder ayudar a los más jóvenes.