El jurado de La Voz no lo eligió, pero cautivó por su belleza y Lali Espósito le dio su número de celular

La Voz Argentina (Telefe) comenzó con su cuarta temporada. La primera etapa ya está en marcha y Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Ricardo Montaner y Mau y Ricky buscan conformar sus equipos con las audiciones a ciegas. Y en el último programa, el no ver al participante jugó como un factor de sorpresa extra para los jurados, que no dudaron en expresar sus sensaciones al ver a Alexis Pey, que los cautivó con su belleza.

El artista, de 23 años, llegó al programa con la ilusión de ser pasar a la segunda etapa. Para su presentación eligió la canción de cumbia “Deja de llorar”, en la que incorporó su impronta musical. Durante su performance los cinco jurados realizaban comentarios por lo bajo, por los arreglos que el cantante realizó en el tema musical. Ninguno de los jurados se dio vuelta, motivo por el cual el joven no pasó la audiencia a ciegas.

Lali no dudó en comentar sobre la belleza del participante (Foto Instagram @lalioficial)

Sin embargo, cuando esto ocurre, los jurados le dan una devolución al participante en la que cuentan los motivos por los cuales no lo eligieron. Fue Ricky Montaner el primero en reaccionar al ver a Alexis y destacar su belleza. ¡Guapo el hijo e’ pu...!”, exclamó sin tapujos ante la presencia del joven rubio.

Acto seguido, Lali Espósito tomó la palabra e intentó dar una conformada devolución pero los nervios le jugaron una mala pasada. “Trajiste una propuesta muy copada, pero con todo el respeto, no fueron atinadas las decisiones que tomaste, ninguna iba a un buen fin. Te quiero decir un montón de cosas, pero no puedo acomodar las ideas porque sos muy lindo”, expresó con un tono jocoso, que causó la risa de todos los presentes. Luego de una larga carcajada, el joven le pidió a la cantante de “Diva” que no lo “chamuye”.

Lali elogió la belleza de un participante

De inmediato, la seriedad volvió a ser el eje de la devolución cuando Soledad Pastorutti tomó la palabra y en su devolución coincidió con lo dicho por su colega, al dejar en claro que algunas de las decisiones que tomó el participante no fueron atinadas. Por esto, los jurados coincidieron en no darse vuelta para que continuara en el certamen.

Nuevamente, la fisonomía del joven volvió a ser eje de comentario de Lali al momento que Mau Montaner comenzó a hablarle, y al igual que ella, no pudo avanzar con la devolución. “Vos también te quedaste sin palabras”, expresó la ex Casi Ángeles entre risas, y nuevamente todos coincidieron que el joven era dueño de una gran belleza.

Alexis cautivó al jurado con su belleza (Captura video)

Por su parte, Alexis decidió no hacer comentarios relacionados a su aspecto físico y agradeció a los profesionales por la devolución técnica y se despidió de la pista enviando saludos a los pobladores de su Lincoln natal. Ni lerda ni perezosa, al momento que el participante caminaba hacia la salida Lali no dudó en dictarle su número personal de celular a los gritos: “154 333 72...” . Una vez , la cantante fue la protagonista de un gracioso momento en el certamen, donde no duda en mostrar su pícara personalidad.