Rating: La Voz Argentina cerró una primera semana “perfecta”, ¿qué hará eltrece para competir?

La nueva temporada de La Voz Argentina (Telefe), en su primera semana en el aire, no solo lideró cada jornada por un amplio margen por sobre la competencia de eltrece, sino que traccionó el prime time de Telefe, recuperando la delantera que había quedado en manos de Los 8 escalones del millón y El hotel de los famosos, ambos emitidos por eltrece.

Ayer, en una jornada con muy buenos números generales, el reality conducido por Marley marcó un promedio de 17,8 puntos y escaló a un techo de 18,9 puntos , conservando los números que marcó en el debut del domingo pasado cuando promedió 17,5 puntos, algo inusual, ya que los programas suelen descender algunas décimas o puntos luego de la expectativa del estreno.

Teniendo en cuenta las cinco emisiones de la semana, el programa marcó un promedio de 17,3 puntos, apuntando a repetir el score del año pasado cuando se posicionó como el formato más visto de la temporada.

Marley maneja con precisión los climas de La voz argentina

Desde las 20, el prime time líder de Telefe se inició con Telefe noticias y siguió con la ficción turca Fugitiva, con 11,3 y 12,3 puntos de promedio, respectivamente. A las 23.27, luego de La voz argentina, El primero de nosotros hizo 9,7 puntos de promedio.

Enfrente, eltrece conservó de todas formas sus números. Telenoche marcó 7,9 puntos, Los 8 escalones del millón hizo 10,2 puntos y El hotel de los famosos llegó hasta los 9,5 puntos, en este caso con solo dos décimas por debajo de Telefe.

Más allá del liderazgo del canal manejado por Darío Turovelsky, lo cierto es que el canal manejado por Adrián Suar no se queda muy atrás. En primer lugar, por el éxito de Los 8 escalones del millón y El hotel de los famosos y porque además en algunos meses estrenará dos nuevas y grandes apuestas: la segunda temporada de la tira Argentina, Tierra de Amor y Venganza (ATAV), producida por Polka, y la adaptación del big show All together now (lo más probable, Canta Conmigo Ahora), a cargo de Marcelo Tinelli.

Marcelo Bonelli conduce Arriba argentinos, un clásico del amanecer de eltrece

Volviendo al rating actual, por la mañana de ayer se dieron dos empates entre los canales líderes. Al amanecer, Buen Telefe (Telefe), conducido por Adrián Puente y Erica Fontana, y Arriba argentinos (eltrece), liderado por Marcelo Bonelli y Agustina Muda coincidieron en 3 puntos de promedio.

Luego, en la franja que se inicia a las 9.30, Caso cerrado (Telefe), el takl show de la histriónica abogada Polo y Nosotros a la mañana (eltrece), conducido por el Pollo Álvarez, empataron en 4,3 puntos.

En elnueve, desde las 18.58, sigue cosechando la mejor audiencia el tándem conformado por Telenueve central y Bendita con 4 y 5,3 puntos de promedio, respectivamente. En este canal, también sumaron buenos promedios Que mañana con Cala y Telenueve al mediodía con 3,1 y 3,8 puntos, respectivamente.

Florencia Peña mantiene estables los promedios de LPA en el prime time de América

En América, le fue muy bien a LAM con un promedio de 3,5 puntos y un máximo de 3,8 puntos. En esta señal, LPA, el formato conducido por Florencia Peña, promedió 2 puntos y, cerrando el día, Animales sueltos, con Alejandro Fantino, marcó 1,2 de promedio.

En la TV Pública, la mejor audiencia fue para Cocineros argentinos con 0,8 décimas de promedio, mientras que en Net TV, el liderazgo se lo llevó Editando tele con 0,6 décimas.

Momentos destacados

Camila, una de las aspirantes a ser elegidas por los coaches de La Voz Argentina, cantó en inglés y reconoció sus limitaciones para interpretar en castellano , algo que no fue muy bien tomado por el staff de celebridades del programa.

En Los 8 escalones del millón, una de las preguntas a una de las participantes estuvo vinculada al título de ingeniera de Graciela Alfano. Chiche Gelblung, invitado al panel de especialistas, puso en duda que la mediática haya terminado sus estudios universitarios.

La “Negra” Vernaci y Florencia Peña conversaron en LPA sobre el machismo en los medios y los permisos que se les dan o se les niegan a las mujeres, entre ellos la posibilidad de utilizar un lenguaje más vulgar.

En Telefe noticias, Cristina Pérez y Rodolfo Barili se refirieron a la prohibición de la utilización del lenguaje inclusivo en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires.

Los 10 más vistos

1. La voz argentina (Telefe) 17,8 puntos de rating

2. Fugitiva (Telefe) 12,3 puntos

3. Telefe noticias (Telefe) 11,3 puntos

4. Zuleyha (Telefe) 10,7 puntos

5. Los 8 escalones del millón (eltrece) 10,2 puntos

6. El primero de nosotros (Telefe) 9,7 puntos

7. El hotel de los famosos (eltrece) 9,5 puntos

8. Soñar contigo (Telefe) 9,2 puntos

9. Hercai (Telefe) 8,1 puntos

10. Nuestro amor eterno (Telefe) / Telenoche (eltrece) 7,9 puntos

Datos proporcionados por Kantar Ibope Media