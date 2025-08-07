La batalla de La Voz Argentina que enloqueció a Lali Espósito y que la obligó a tomar una fuerte decisión

Una nueva batalla se celebró en el escenario de La Voz Argentina (Telefe). En esta ocasión Valentino Rossi y Lucas Rivadeneira, del team Lali, unieron sus voces para entonar el tema “Lay me down” de Sam Smith.

Supervisados por Lali y coacheados por Dillom, los dos participantes, con un tenor de voz especial, amoldaron su sonoridad vocal al tiempo de la canción y dejaron impactados tanto a Nicolás Occhiato, conductor del ciclo televisivo, como al resto del jurado compuesto por Luck Ra, Ale Sergi, Juliana Gattas y Soledad Pastorutti, quienes no dudaron en pararse a aplaudir cuando culminó la exposición.

Lali Esposito eligio a Valentino Rossi y Lucas Rivadeneira y ambos siguen en La Voz Argentina

Conmovida por lo que se observó en el escenario, Lali, en primer lugar, prefirió ser irónica al dar una devolución: “Esta vez renuncio de verdad. No voy a ser cómplice de ustedes en esta maldad que hacen”.

En esa misma línea, reveló que su decisión previa de armar el dúo entre Rossi y Rivadeneira la iba a poner entre la espada y la pared a la hora de elegir a uno. “Uno sabe cuando arma una batalla así que después va a estar en un lugar complejo como el que estoy ahora, pero que la gente disfrutó de algo increíble”, celebró.

Valentino Rossi y Lucas Rivadeneira en el escenario de La Voz Argentina Prensa Telefe

Por otra parte, Lali les manifestó que ambos “dejaron el corazón” en la batalla y enfatizó en la química que tuvieron y cómo interpretaron la canción. “Cada parte solista me ponía la piel de gallina y juntos ya era un escándalo de emociones. Me hacen sentir muy privilegiada porque los dos me eligieron y eso no les puedo explicar la emoción que me genera, no hay nada más bello que ver talento tan abrumador como el que tienen los dos”, subrayó.

Sin más qué decir, Occhiato apuró la decisión del jurado y Lali no dudó en darles una nueva oportunidad a los dos participantes. “Obvio que me voy a quedar con los dos. ¿Se piensan que estoy loca yo? ¿Se piensan que no uso mi bala?“, destacó, ante la mirada del resto de los jurados que querían utilizar el pulsador para ejecutar la opción del ”robo".

Lali abrazada a Valentino Rossi y Lucas Rivadeneira Prensa Teleefe

“No me voy a preocupar por el futuro, estoy muy feliz en este presente, abrácenme y caminemos hacia la gloria juntos”, cerró la intérprete de “Obsesión” que se retiró del escenario junto a los dos cantantes que continúan en la competencia.