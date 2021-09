Lali Espósito cruzó a Ángel De Brito por un rumor sobre Tini Stoessel: “No sigan enfrentando a mujeres”

Ángel De Brito contó días atrás en Los ángeles de la mañana (eltrece) que, por compromisos laborales, Lali Espósito había rechazado formar parte de un importante show en el que, entre decenas de artistas, estará presente Tini Stoessel. Enterada de esto, la cantante de 29 años apareció en su cuenta de Twitter para desmentirlo. Pero, el tema no quedó ahí ya que hizo un descargo y hasta cruzó al periodista.

“No me bajé de ninguno show, chiques. Jamás fue real que me hayan convocado. De hecho, nunca entendí de qué hablaban hasta ahora”, expresó Lali en un primer mensaje. Horas más tarde, el periodista de eltrece replicó ese tuit y le respondió: “¿Cómo no entendiste? si te conté el viernes. Los organizadores hablaron con Damián Amato el sábado. Yo nunca dije que te bajaste sino que te querían entre otros 40 artistas”.

El primer mensaje de Lali Espósito tras la polémica por el show Twitter: @lalioficial

Esa respuesta provocó una avalancha de mensajes de la artista donde además de responderle a De Brito, hizo que decidiera publicar un descargo acompañado de una reflexión para sus más de seis millones y medio de seguidores. “Nadie habló con mi equipo de trabajo y yo solo le respondí a los medios que titulaban que me bajé por la presencia de otra artista... cosa que jamás haría”, indicó. De esta manera quiso bajarle el tono al cruce con el conductor, con quien tiene muy buena relación.

Por eso, minutos más tarde escribió un nuevo tuit citando otra vez a Ángel: “Vos fuiste el único que me preguntó por privado si estaría en ese show y te dije que no sabía ni de qué me estabas hablando. De pronto veo muchos titulares confrontativos (como siempre cuando se trata de dos mujeres) y malintencionados”.

El ida y vuelta entre Lali Espósito y Ángel De Brito en Twitter Twitter: @lalioficial

Por último, hizo una aclaración y dio por terminado el tema. “A mí estas movidas de Twitter y contestar no me gustan pero menos soporto ya esa necesidad de seguir enfrentándonos entre mujeres. Eso hizo que quiera twittear, no que hablen ‘mal de mi’. Año 2021, con mujeres argentinas liderando la escena, ya está. Eso es viejo”, cerró.

Sus dichos hacen referencia a quienes indicaron que el supuesto ‘no’ de Lali a estar en el show estaba íntegramente relacionado a la presencia de Tini Stoessel. Y es que, tiempo atrás, mucho se especuló sobre la rivalidad que podría existir entre las artistas, que además de tener carreras muy exitosas, ambas estuvieron de novias con el actor Peter Lanzani.

Lali Espósito se cansó de los trascendidos e hizo un descargo en Twitter Instagram @laliofici

Desde ese último mensaje, tanto la cantante como el periodista guardaron silencio y no volvieron a pronunciarse al respecto. En cuanto al show, estaba pautada una presentación de varios artistas en el Hipódromo de Palermo para el mes de octubre pero no trascendieron mayores novedades. Siguiendo la versión de Espósito, ella no va a estar presente simplemente porque nadie la invitó a participar.