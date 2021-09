La Voz Argentina: el desopilante comentario de Lali Espósito que descolocó a Marley en la final

Si bien la final de La Voz Argentina (Telefe) estuvo cargada de emoción, también hubo espacio para la diversión. Uno de los momentos más desopilantes fue el protagonizado por Lali Espósito, quien no dudó en tener una rápida respuesta ante un comentario de Marley. “Así como me ves, con esta cara de boluda”, le dijo la cantante al presentador.

Sucedió luego de que el concursante Nicolás Olmedo, del team Lali interpretara “Resistiré”, de Carlos Toro Montoro y Manuel de la Calva. El joven de 24 años, que es oriundo de Apóstoles, Misiones, es profesor de inglés y toca la guitarra y el piano, fue el encargado de inaugurar los números solistas.

“Resistiré” - Nicolás Olmedo en La gran final de La Voz Argentina 2021

Impactados por la performance del artista, el jurado se deshizo en elogios por la performance. “Él nos conquistó a todos desde el comienzo, pero lo que estamos viendo esta noche es espectacular. Te felicito”, le dijo Ricardo Montaner, y Soledad Pastorutti lo respaldó: “Todo un showman, se lo dije la otra vez. Él se adueña del escenario. Le pusiste tanta energía, de la linda. Estuvo espectacular, te felicito”. Por su parte, Mau y Ricky, sus coaches originales quienes lo perdieron en manos de Lali durante las batallas, observaron: “Estamos orgullosísimos de ti. Tu evolución ha sido espectacular”.

“¡Qué visión, Lali, porque robaste a alguien que se transformó en finalista!”, comentó Marley, haciendo referencia que la artista “lo robó” luego de un knockout en el que estuvo a un paso de quedar afuera.

Rápida de palabras y fresca como siempre, Lali aprovechó para lanzar una chicana: “Así como me ves, con esta cara de boluda, algunas cosas agarro y veo”.

Ya más seria, explicó: “Yo siempre sentí que Nico tenía que seguir en este programa, no podía dejar que una voz como la de él se vaya. Lo que acabás de hacer es una confirmación del artistazo que sos”, aseguró la capitana del equipo del finalista.

“Si creciste solo así en este tiempo de programa, sos un artista que disco a disco va a sorprender y que trabajo a trabajo vas a seguir creciendo. Demostraste que no sos chato, que no hacés siempre lo mismo y que te arriesgás. Sos increíble. No me podés representar mejor, sos una gran persona. Nico, te felicito y te quiero mucho. La rompiste toda”, continuó elogiando la exCasi Ángeles.

El podio

Con el 44,3% de los votos, Francisco Benítez se consagró como el gran ganador de La Voz Argentina. El cordobés consiguió más de 2 millones de votos, llevando al team Soledad a la victoria.

En el segundo puesto quedó Luz Gaggi, quien obtuvo el 27,9% de los votos. La joven se llevará un premio de medio millón de pesos, mientras que el cordobés obtendrá un millón y medio. En el tercer puesto fue para Nicolás Olmedo, del team Lali, y en el cuarto puesto, Ezequiel Pedraza, en representación del team Montaner.

