Cayó en la trampa: Tini Stoessel fue engañada por Ibai Llanos durante una transmisión en vivo

Tini Stoessel dijo presente en el episodio número 22 de Charlando tranquilamente, el ciclo de entrevistas conducido por Ibai Llanos a través de la plataforma Twitch. En una conversación en la que repasaron diferentes aspectos de la vida de ambos e interactuaron con sus fans, el español aprovechó para hacerle una broma a la argentina que provocó las risas de la audiencia.

Apenas había comenzado la transmisión vía streaming y ambos hablaban como si se conocieran desde siempre. Entre preguntas y anécdotas, Tini quiso saber hace cuánto se dedicaba Ibai a la creación de contenidos y qué había hecho antes de introducirse en el mundo de Twitch. “Hace un año y medio me dedicaba a otra cosa. Yo era actor”, explicó.

La sorpresa de la cantante y su entusiasmo por saber más le dieron pie a Llanos para continuar con su chiste. “Era actor de Netflix. Yo salí en la primera temporada de Élite, lo que pasa es que era un actor un poquito más secundario. Después estuve trabajando en una serie que se llama El internado en España”, lanzó, nombrando a dos de las series españolas más exitosas de los últimos años.

La broma de Ibai Llanos a Tini Stoessel

“¡Tremendo! ¿Dejaste de actuar?”, indagó Stoessel. “Tuve varios problemas con directores de cine”, le dijo Ibai. En ese momento, la argentina dudó de la veracidad del relato: “¿Me estás haciendo un chiste?”. Aunque titubeó, el streamer se las arregló para seguir con su historia, mientras estallaban los comentarios de sus seguidores.

“Tuve un problema con un director de cine muy conocido. No sé si lo conoces, Paco de León. Tuvimos una especie de rifirrafe que salió mucho en los medios y tal, y de alguna manera no me gustó el mundo de la actuación. Dije: ‘No quiero ser actor’ y empecé una nueva vida stremeando”, amplió Ibai. Tras unos segundos de silencio, sin embargo, decidió ponerle fin a la mentira.

“Me lo he inventado todo”, aclaró, divertido. Tini, sorprendida, se paró de su silla, caminó por el lugar y se rió al grito de: “¡No, bolu..., no! Me siento como.... Pará, no, me siento...”. “Me estaba costando, estaba sufriendo”, reconoció Llanos mientras los dos se acomodaban para continuar con el encuentro.

LA NACION