Lali Espósito reveló cómo se lleva con su suegra y si tiene planes de casamiento con Pedro Rosemblat

Lali Espósito es la estrella pop más buscada por la prensa en este momento, no solo por su increíble talento artístico, sino por sus declaraciones, las cuales siempre están ligadas al contexto social y político del país. Sin embargo, en esta oportunidad, la ex Casi Ángeles se animó a hablar un poco más de su vida privada en diálogo con LAM (América TV).

Pronta a iniciar su rol de jurada en La Voz 2025 (Telefe), la cantante fue consultada sobre cómo planea sobrellevar su relación laboral con su suegra, Marcela Amado, la madre de Pedro Rosemblat y asesora de imagen de Susana Giménez desde hace más de 20 años, que será parte del proyecto. “Hay una confusión extraña con eso. Mi suegra trabaja en Telefe, no es que trabaja conmigo. Hace 20 años que trabaja con Susana Giménez. Ahora somos compañeras. Ella está en el Departamento de Vestuario del canal. Nos llevamos genial, es lo más Marcela”, aseguró Lali. Sin embargo, reconoció que al tener su vestuarista personal prescindirá de sus servicios. “Yo tengo mi vestuarista, Maru Venancio”, remarcó.

Lali Espósito confirmó que lleva más de un año de convivencia con Pedro Rosemblat (Fuente: Instagram/@pedrorosemblat)

“¿Piensan en casarse con Pedro Rosemblat?“, fue otra de las preguntas que le hizo el notero a la actriz. Sorprendida con la consulta y con su característico humor, lanzó: ”Qué básico que estás. ¡No! No hablamos nosotros de casamiento“. Acto seguido, dio detalles de su convivencia: “Convivimos hace casi un año y es genial. Tenemos una rutina y está buenísima. La disfrutamos”.

Lali Espósito habló de su relación con Nico Occhiato y Luck Ra en La Voz

Uno de los programas más esperados por el público es La Voz 2025. El cual, por primera vez, dejará de ser conducido por Marley y pasará al mando de Nico Occhiato. A su vez, los jurados en esta oportunidad serán Soledad Pastorutti, Luck Ra, Ale Sergi y Juliana Gattas de Miranda! y Lali Espósito.

Si bien la cantante de famosos éxitos como “Quiénes son?” y “Obsesión” ya participó de varias ediciones, dio su opinión sobre los nuevos integrantes del certamen. “Compañeros nuevos, Occhiato, Luck Ra, que también se suma al jurado. Es un copado Facu y lo hace increíble. Con los Miranda! ya somos familia. Y con la Sole ya compartimos otros La Voz, así que hay una sensación muy linda en el programa”, adelantó entusiasmada.

A su vez, Lali aprovechó la oportunidad para sacar a la luz una realidad de la televisión argentina: la falta de ficciones. “Las veces que pude trabajar en la tele haciendo novelas, cuando las novelas nacionales tenían un lugar en la televisión, porque se podían producir, tuve la oportunidad de participar de muchas. Ahora no hay muchas ficciones para los actores”, señaló.

Lali Espósito defendió a Ricardo Darín de la polémica de las empanadas

Ricardo Darín, sobre las últimas medidas del Gobierno: "Hay gente que la está pasando muy mal"

Una de las noticias más comentadas de la semana fue la participación de Ricardo Darín en el programa de Mirtha Legrand. Allí habló de la economía del país y mostró su asombro por el aumento de precios, el cual ejemplificó con una docena de empanadas y generó todo tipo de reacciones. Al ser consultada por este tema, Lali Espósito decidió defender a su colega con uñas y dientes.

“Me resulta bizarro, es clarísimo lo que quiso decir, estamos en una época corta, chata en las conversaciones. Tan en lo poco importante. Si vamos a ponernos a bardear a Darín por una opinión que puede dar como cualquier ciudadano que pago algo caro y lo vamos a saltar a matar porque está buenísimo pegarle a Darín en este momento, porque es el foco del momento, yo lo he sido en otro momento", comenzó la exactriz de Chiquititas.

A continuación, destacó algunos otros temas de relevancia de la semana. “Creo que hay cosas que importan mucho más. Garrahan por tirar algo; sin embargo, estamos hablando de una empanada. Hay una cancelación constante, es una época insoportable, cínica, con cero profundidad. Está todo muy tuitero. Me parece mal que alguien no pueda opinar, que te encanta Milei o no te encanta Milei, o lo que sea que quieras opinar, todos deberíamos poder y no sentir que te atacan con un nivel de saña total", cerró.