Roberto García Moritán, ex de Pampita, habría apostado nuevamente al amor: quién es la mujer que lo conquistó

A casi un año de la separación de Roberto García Moritán y Carolina ‘Pampita’ Ardohain, se conoció quién sería la nueva pareja del empresario gastronómico. Se trata de Priscila Crivocapich, una periodista deportiva que trabaja actualmente en Telefe y en la revista Para Ti. La noticia fue revelada por Yanina Latorre al aire SQP (América TV): “Roberto está de novio hace un mes o dos y ya se muestran en eventos, van juntos a casas de amigos y los vieron en el edificio de él. Roberto está con Priscila Crivocapich, exmodelo y expareja de uno de los dueños de Multitalent“.

Lo curioso de este romance es que la mujer era íntima amiga de Pampita e, incluso, llegó a pedirle consejos amorosos para encontrar a una pareja ideal para ella. “Para mí ella lo fue a buscar creyendo en ese amor ideal, pero lo que no se acuerda es que el tipo está flojo de papeles, la cagó a Pampita. Problemas. Deudas”, argumentó Latorre.

“Ella es hermosísima, pero no sabía que era periodista deportiva. Pero los compañeros de Telefe la odian, porque dicen que maltrata a los productores, va con aires de Susana Giménez, que no le gusta trabajar con mujeres. Ahora va a trabajar en Telefe para el mundial de clubes”, continuó la conductora sobre el perfil de la exmodelo.

Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich estarían juntos desde hace dos meses (Foto: Instagram @robertogmoritan / @priscilacrivo)

Pero Yanina Latorre no fue la única que recibió esta información de sus fuentes; Majo Martino, panelista del programa, también dio detalles sobre el perfil de Priscila. “Me dicen que no tiene códigos. Sole le presentó a gente del turismo carretera y después le sacó el laburo. Así con muchas modelos. Me dicen que es muy trepadora”, remarcó.

En redes sociales, Priscila Crivocapich cuenta con más de 160 mil seguidores, donde comparte su trabajo como modelo para distintas marcas nacionales e internacionales. Sin embargo, en el último tiempo, se dedicó a mostrar su rol como periodista, ya que está al frente de la sección Protagonistas de la revista Para Ti. En paralelo, entrevistó a una gran cantidad de futbolistas de la selección argentina como parte de su labor en Telefe.

Yanina Latorre reveló los malos comentarios del ambiente artísitco sobre Prsicila Crivocapich

Antes de que se destape su supuesta relación con García Moritán, la mujer fue convocada para ser parte de la conducción de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, que se celebrará en el mes de junio y parte de julio en los Estados Unidos.

Sin embargo, en las últimas horas, se llenó de críticas en redes sociales por ser señalada como la “tercera” en discordia en la relación de Roberto y Pampita. Incluso, debió restringir los comentarios en su Instagram debido a la oleada de insultos y agresividad contra su persona. Algunos de los mismos señalaban: “Me contó un pajarito, con Mori? Sos la próxima cornu...de eso sos consciente”; “¿No te alcanzó con lo que le hizo a Pampita?“ y ”Dicen que sos la nueva Tatiana".

Los comentarios en contra de la supuesta nueva pareja de Roberto García Moritán por "robarle" el esposo a Pampita Foto: Captura de pantalla de Instagram

Quién fue la otra mujer con la que vincularon a Roberto García Moritán

Pero Priscila no es la única mujer que estuvo vinculada a Roberto García Moritán en el último tiempo. En el mes de febrero, salieron a la luz fuertes versiones de que el empresario gastronómico se estaba conociendo con Gabriela Espino, una empresaria y actriz venezolana que vive en Miami. Las primeras versiones aseguraron que sería su pareja, aunque más tarde el exfuncionario de la Ciudad de Buenos Aires lo desmintió.

Vincularon a Roberto García Moritán con una actriz venezolana que es aclamada en Miami

Los rumores surgieron después de que salieran a la luz fotos de ambos en un restaurante y luego abrazados muy acaramelados. Según revelaron en Intrusos (América TV), los protagonistas de esta historia se cruzaron en el hotel Faena de la mencionada ciudad estadounidense y allí es donde se habría dado la cena íntima. Sin embargo, a las pocas horas de desatarse la bomba, Espino también desmintió todo.