Lali Espósito reveló por qué su gato se llama Pelusa y emocionó a todos con la razón detrás

Mariana “Lali” Espósito se encuentra de gira por España. Ya cantó en Sevilla y Barcelona, y este lunes lo hará en Madrid ante una sala llena. Mientras, aprovechó el tiempo libre y visitó algunos programas de televisión y de streaming, como La pija y la Quinqui, donde dialogó con los conductores acerca de cuestiones laborales y personales. En aquella conversación informal, la cantante pop contó que tiene tres gatos y destacó el nombre de uno, al que bautizó como “Pelusa”. Cuando reveló el porqué de ese nombre, emocionó a todos.

“A mí me gusta quedarme en mi casa, con mis gatos, en pijama todo el día. Tengo tres: Lupin, Villano y Pelusa”, empezó Espósito, a lo que la conductora respondió: “¿Sabés que si nos diesen un euro por cada persona que vino al podcast y nos dijo que su gato se llama Pelusa, ya tendríamos dos euros?”.

Lali Espóstio contó que Pelusa se refiera a Diego Maradona y el apodo que tenía de niño (Fuente: Captura de pantalla)

“Sí, pero el mío no se llama pelusa porque es como una pelusita por su pelo. Se llama así porque a Diego Armando Maradona le decían Pelusa cuando era niño. Entiendo que parece un nombre normal en un gato, pero en mi corazón significa mucho”, contestó con orgullo la autora de “N5”.

Luego de hablar sobre la referencia de su mascota con el futbolista argentino, le preguntaron a la cantante sobre Villano y el motivo de este. “Es por una anécdota con Villano Antillano [rapera puertorriqueña] cuando venía de un viaje de conocerla… pero no puedo contar la anécdota”, dijo entre risas.

Lali Espósito contó por qué uno de sus gatos se llama Villano

Y continuó: “Habíamos coincidido en un estudio en Miami y cuando llego a Buenos Aires, me hacen una fiesta sorpresa mis amigos porque era mi cumpleaños. Estaban todos en mi casa escondidos. Y me regalaron este gatito, por eso para ponerle un nombre pensé en lo último que había visto, que era Villano Antillano. Así que se llama así por esa diosa”.