Lali Espósito se enojó por las críticas que recibió tras decir que no le gusta ostentar y publicó un extenso descargo

Lali Espósito volvió a ser tendencia en redes sociales, esta vez no por su música o sus presentaciones en vivo, sino por sus declaraciones sobre el dinero y el consumo. En la previa de sus tres shows en España, la cantante fue invitada al programa La Revuelta, conducido por David Broncano, donde compartió su mirada sobre el valor de la plata, el trabajo y sus orígenes humildes.

Consultada por su “patrimonio total”, Lali respondió con sinceridad: “Recién estábamos hablando de hace cuántos años trabajo… 23 años. No diría forrada, pero me va bien”. La artista, que comenzó su carrera a los 11 años y desde entonces no paró de trabajar en cine, televisión, música y publicidad, remarcó que su buen pasar económico también está ligado a sus hábitos de consumo: “No gasto en boludeces. A mí no me vas a ver con las carteras caras, me da vergüenza gastar en esas cosas”. Y agregó una frase que encendió la polémica: “Soy una mujer argentina nacida y crecida en un barrio bajo. No me sale de adentro tener dinero y gastarlo en algo ostentoso”.

La revelación de Lali Espósito sobre el dinero

Tras la emisión del programa, cientos de usuarios en redes sociales comenzaron a compartir imágenes de Lali con prendas de diseñador, accesorios de lujo y vacaciones en destinos exclusivos. Para algunos, sus declaraciones no se correspondían con su estilo de vida y la acusaron de “doble discurso”.

Ante la catarata de críticas, la cantante decidió responder sin filtros a través de su cuenta de X. “Cómo se pusieron algunos con mis declaraciones sobre la ostentación en La Revuelta. Voy con subtítulos porque evidentemente los necesitan... Tal vez otros, en mi lugar, hubieran priorizado comprar un Rolls-Royce, mientras que yo preferí, antes que eso, comprarle una casa a mis viejos y garantizar el bienestar de los míos. Una vez asegurado eso por supuesto que disfruto de los privilegios que me dio trabajar desde los 10 años. Y de que, por suerte, me vaya muy bien en lo que hago”, comenzó.

Lali Espósito respondió en X a las críticas sobre la "ostentación" (Foto: Captura de X)

A su vez, remarcó que sus comentarios no buscaron agredir a otra persona o incluso a algunos de sus excolegas de Casi Ángeles como se insinuó. “No están ni bien ni mal ninguno de los dos caminos, eh!! Son simplemente elecciones. Y la mía siempre fue esa que expreso. Teniendo más o menos guita. Yéndome mejor o peor. Esa es mi visión de las cosas. Pero algunos no se gastan ni en escuchar”, remarcó.

“Entonces, pienso, ¿será que en el fondo odian que alguien de origen humilde tenga éxito y no sea un sorete con los demás? ¿Será que solo les jode que no piense como ustedes? ¿Será que lo único que persiguen es confirmar la película que se proyecta en sus pequeñas mentes enojadas? Nací donde nací. Me va como me va. Me quieren los que me quieren. Y eso no hay plata que lo compre. Además de subtítulos necesitan un abrazo... pero esa no es mi tarea“, cerró su escrito que se viralizó en cuestión de segundos.