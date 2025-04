Lali Espósito sorprendió al contar la extraña relación entre una canción de su nuevo álbum y un hincha de Huracán

A días del lanzamiento de No vayas a atender cuando el demonio llama, su nuevo álbum, Lali Espósito visitó Nadie dice nada (Luzu TV) y contó detalles del sexto disco que presentará el próximo martes 29 de abril. Durante su participación en el ciclo de streaming, sorprendió al revelar cuál de todos es su tema favorito y por qué.

Lali Espósito en el streaming Luzu Tv

Se trata de “Lokura”, el segundo tema que compone el nuevo trabajo de la artista. “Es una historia de mi infancia. Es mi primer amor platónico, era barra de la hinchada de Huracán. Yo crecí en Parque Patricios, donde es Huracán, a cinco cuadras de la cancha. Y Lokura era un personaje muy mítico del barrio, un bombonazo mal”, comenzó diciendo.

Al escucharla, Soledad Pastorutti le preguntó si se trataba de alguien que estaba en la barra brava. “Era un barra muy peligroso y a la vez muy amoroso. Muy personaje de barrio, viste. Si se tiene que cag*** a trompadas, se ca** a trompadas y si tiene que defender lo suyo lo hace. Él te generaba un respeto y un miedo y yo moría de amor, muchísimo por él”, contestó.

En ese sentido, comentó que para ella, Lokura era “Brad Pitt”. “Era precioso, me llevaba muchísimos años y mi amor por él era una idea en mi cabeza. Todas morían por él. Entonces hice una canción muy especial dentro de este álbum, te diría de mis favoritas, que habla de esa historia, de eso que pasaba en mi cabeza, de esa historia de amor. Se llama Lokura por él”, explicó.

Lali Espósito y No vayas a atender cuando el domonio llama, su nuevo álbum (Foto: Instagram/@lali)

Luego, la ex Casi Ángeles sorprendió al mencionar que hacía poco que el hombre había fallecido. “Me enteré hace poquito. No llegó a escucharla, me apena de verdad porque me entusiasmaba la idea de que él sepa”, sostuvo, con congoja.

Entre risas y para quitarle dramatismo al momento, Martín Garabal, lanzó: “Por un lado, mejor para Pedro Rosemblat (novio de Lali) porque por ahí Lokura se apersona con un ramo de flores y dice: ‘Me encantó la canción. Estoy para vivir esa historia’”.

“Hay muchas historias así en este álbum, por eso decía que es muy identitario porque siento que habla mucho de mí, pero obviamente genera mucha empatía con quien ubique eso que estoy describiendo. Esa vida de barrio, esa vida donde yo crecí... Había muchos otros personajes en Parque Patricios, pero él era muy importante para mi construcción de la infancia”, concluyó la actriz.

Lali Espósito y No vayas a atender cuando el domonio llama, su nuevo álbum (Foto: Instagram/@lali)

Cabe recordar que No vayas a atender cuando el demonio llama será presentado en el estadio de Vélez Sarsfield, donde tiene programados tres shows, dos con entradas agotadas. Es el mismo lugar en el que en 2023 se convirtió en la primera artista femenina argentina en agotar ese tipo de recinto.

La cantante compartió con sus fanáticos la portada y contratapa del disco a principios de este mes. La dirección artística fue desarrollada de manera conjunta por la propia intérprete y su primo, Lautaro Espósito, mientras que la dirección creativa estuvo a cargo de Pablo Cerezo.

“Popstar”, “Lokura”, “No Me Importa”, “Plástico”, “Tu Novia II”, “Morir De Amor”, “Mejor Que Vos”, “No Hay Héroes”, “Sensacional Éxito”, “Sexy”, “Fanático”, “Perdedor”, “33”, “Pendeja” y “Fin De Transmisión”, son los 15 temas que lo componen.