La inesperada reacción de la China Suárez cuando le gritaron “Wanda” en la cancha

El Wanda Gate se mudó a Estambul. De casualidad o a propósito, Wanda Nara, Mauro Icardi y María Eugenia ‘la China’ Suárez viajaron al mismo tiempo a la ciudad turca y, aunque no se vieron personalmente, ninguno escatimó en subir fotos y videos para evidenciar su itinerario de viaje. Pero, entre todas las imágenes que se viralizaron en las redes sociales, hubo una en particular que dio que hablar. El lunes la flamante pareja fue a la cancha del Galatasaray, equipo del futbolista, a ver un partido de fútbol y en un momento un niño posó los ojos en la actriz y le gritó: “Wanda”. La reacción de ella no pasó inadvertida y quedó registrada en un teléfono celular.

Días atrás Wanda Nara viajó a Estambul acompañada por su amigo y estilista Kennys Palacios para asistir a los premios Best of Europe Award, los cuales rinden homenaje a “personas, organizaciones, productos y servicios excepcionales en Europa”. La nominaron como Mujer del Año y de hecho fue la ganadora de la categoría.

“Gané mujer del año en los Best of Europe Awards. Gracias, una noche soñada en Estambul”, expresó en las redes. Así como celebró con sus seguidores la victoria, también compartió con ellos las mejores postales de su regreso a la ciudad en la que supo vivir junto a Icardi y sus cinco hijos.

Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi organizaron viajes a Estambul en la misma fecha (Foto: Instagram @wanda_nara / @mauroicardi)

Pero, la conductora no fue la única que viajó a la ciudad turca. Mauro Icardi y la China Suárez también volaron allí, pero se instalaron en la casa de él, en la cual justamente convivió con Nara. Entre todas sus actividades, el lunes organizaron para presenciar el partido de fútbol entre Galatasaray y Fenerbahce. Cabe recordar que en noviembre se rompió los ligamentos cruzados y meniscos de la rodilla derecha y lo operaron en Buenos Aires. Al estar en Estambul, no dudó en alentar a su equipo. Incluso caminó por el campo de juego y fue ovacionado.

Icardi y Suárez tuvieron una ubicación privilegiada en las gradas y todas las miradas se posaron en ellos. Varios aficionados, enterados del escándalo del Wanda Gate, sacaron sus celulares para grabarlos. En un curioso video que se viralizó se pudo ver el momento en el que un niño, que estaba ubicado unos metros más atrás de Eugenia, empezó a filmarla y sin filtro le gritó: “¡Wanda! ¡Wanda! ¡Wanda!”, a modo de llamar su atención.

Un fan le gritó a la China Suárez "Wanda", en referencia a la mediática, durante el partido del Galatasaray (Foto: Captura de video)

Si bien había bullicio, todo parecería indicar que Eugenia pudo haber escuchado los gritos. Sin embargo, intentó evitar a toda costa reaccionar. Por el contrario, se mostró desentendida y miró hacia el costado derecho y después acomodó su abrigo en el suelo. A su izquierda estaba sentado Mauro Icardi quien en ese mismo momento estaba saludando a su compañero de equipo Álvaro Morata, completamente desentendido de la situación.

Sin embargo, Eugenia no solo fue noticia por el incómodo momento que protagonizó durante el partido cuando le gritaron el nombre de la exesposa de su pareja, sino también por el curioso look que eligió para ir a la cancha. Usó la camiseta del Galatasaray y debajo una remera térmica blanca, para hacerle frente a las bajas temperaturas del invierno turco. Por encima agregó una chaqueta azul marino con detalles en dorado y puños rojos, un diseño muy similar al que usaban los próceres en la antigüedad.

Para el partido del Galatasaray, la China Suárez usó una chaqueta azul con detalles dorados y rojos que no pasó inadvertida (Foto: Instagram @mauroicardi)

Los usuarios de las redes no tardaron en reaccionar a su abrigo. “Se vistió de Napoleón Bonaparte”; “Está vestida de granadera” y “Como él le dijo reina, se quiso poner acorde con la vestimenta”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de X. Los enamorados vieron todo el partido que finalmente terminó con un empate sin goles.