¿Quiénes son los famosos internacionales que eligieron la Argentina para pasar sus vacaciones y disfrutar de nuestros paisajes?

Son grandes estrellas del mundo del espectáculo, sus caras pueden iluminar las pantallas del cine y la televisión o su música, llenar estadios. Han viajado, comido y salido por un centenar de países y algunos han elegido a la Argentina para descansar y alejarse de todo. En los últimos años, hubo varios músicos, actores y actrices de renombre que disfrutaron de los paisajes de la Patagonia o pasearon por los bares de Palermo y si bien intentaron no llamar la atención o los medios o las redes sociales los descubrieron y su visita al país no pasó inadvertida. Y también hubo algunas figuras que pisaron suelo argentino, pero no por disfrute sino por trabajo. De Michelle Pfeiffer a Scarlett Johansson pasando por la más reciente y famosa turista extranjera, Anya Taylor-Joy, hacemos un repaso de algunas celebrities que visitaron la Argentina.

Anya Taylor-Joy, la última visitante ilustre

Anya Taylor-Joy junto a sus fans en el barrio porteño de Recoleta

La actriz de la serie Gambito de dama llegó a Buenos Aires recién comenzado el año después de una breve estadía en la costa esteña, en donde pasó la Navidad junto a su novio, el músico y actor Malcom McRae. El suelo argentino no es para nada ajeno a Anya Taylor-Joy, quien vivió junto a su padre (oriundo de nuestro país) y el resto de su familia buena parte de su infancia. Si bien nació en los Estados Unidos, vivió hasta los seis años en Buenos Aires, ciudad que dijo en algunas entrevistas que es su lugar en el mundo. En los últimos días se la vio paseando por el barrio de Recoleta, entre saludos y fotografías con seguidoras.

Michelle Pfeiffer, en la Patagonia

Sin dar demasiadas precisiones sobre su ubicación exacta, la protagonista de Los fabulosos Baker Boys se mostró sonriente y feliz a través de un posteo de Instagram con el paisaje patagónico de fondo, el cual dijo le pareció “perfecto”. La foto estuvo acompañada por un simpático texto en el cual la aclamada actriz estadounidense bromeó sobre su atuendo: “Lo sé, todo está mal. Los lentes. El sombrero”. La imagen, que recibió miles de likes y comentarios, fue alagada también por otra gran estrella de Hollywood, Nicole Kidman, quien aseguró seguirá sus pasos.

Scarlett Johansson y Colin Jost, de Buenos Aires a Calafate

Scarlett Johansson junto a su marido, Colin Jost, por las calles de Buenos Aires en 2018 Christian Cordoba - HOLA

Fue en el verano de 2018 que se confirmó que la protagonista de Perdidos en Tokio estaba en suelo argentino, ese diciembre, el puntapié que dio lugar a la noticia fue una foto borrosa que apareció en Twitter y se volvió viral. De vacaciones con el padre de su hijo, Colin Jost, la actriz paseó por Buenos Aires y visitó varios restaurantes y luego permaneció unos días en El Calafate. Y si bien trató de pasar inadvertida durante su estadía y huir de las cámaras y de sus fans, la misión le resultó imposible.

Ed Sheeran, en Ushuaia

El viaje de Ed Sheeran a la Argentina en 2019 fue descubierto por un joven cantante que se encontró con él en el aeropuerto de Ushuaia y posteó fotos y videos mediante su cuenta de Instagram. Si bien antes del encuentro habían aparecido algunas fotos de un hombre pelirrojo de espaldas en el Jardín japonés, que varios aseguraban que se trataba del artista británico, fue finalmente el posteo de Pedro Mac, el cantante fueguino, lo que confirmó la estadía del músico.

Neil Patrick Harris, de las Cataratas a Palermo

El actor de la serie How I Met Your Mother Neil Patrick Harris visitó la Argentina en 2017 junto a su marido y sus dos hijos . Lejos de pasar inadvertido, el protagonista de la exitosa serie que contó con nueve temporadas, paseó por el barrio porteño de Palermo mientras era retratado por cientos de seguidores. Tras su paso por la ciudad y acompañado de su familia, Harris visitó las Cataratas del Iguazú desde donde compartió varios videos de su experiencia allí a través de su cuenta de Instagram.

Katheryn Winnick, la bella “vikinga”

Katheryn Winnick degustó vinos argentinos en San Telmo The Grosby Group

Con motivo del cumpleaños de una querida amiga, la actriz que interpretó a Lagertha en la serie Vikingos , Katheryn Winnick, llegó a Buenos Aires en diciembre de 2018 . Desde su arribo, se mostró encantada con la propuesta turística y gastronómica de la ciudad y se la vio siempre acompañada por dos amigas. Desde paseos por el barrio de San Telmo hasta la clásica foto frente a Plaza de Mayo con la Casa Rosada de fondo, la celebridad canadiense inmortalizó cada momento a través de su cuenta de Instagram, donde además concluyó “amo Buenos Aires”.

David Hasselhoff, en Mar del Plata

Vamos a la playa! Mar del plata! pic.twitter.com/X1QwR1Nk — David Hasselhoff (@DavidHasselhoff) November 20, 2012