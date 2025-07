Nicolás Vázquez recordó el fanatismo de su hermano Santi por Rocky: “Cada vez que subo al escenario, sé que él está ahí”

En medio del éxito de Rocky, la adaptación teatral de la popular película, Nicolás Vázquez recordó el fanatismo de su hermano Santiago -quien murió en 2016 por un paro cardiorrespiratorio- por el famoso boxeador que contra todo pronóstico se convirtió en campeón y emocionó a todos.

“Este recuerdo tiene muchos años y tal vez, con mi presente, se entienda un poco más lo que significa Rocky para mí. Y sobre todo, para mí y para mi hermano Santi. Los que me siguen hace tiempo conocen bien la historia. Y a los que llegaron hace poco, bienvenidos a este pedazo de mi corazón”, expresó al principio de la publicación que realizó en su perfil de Instagram, en la que acumula poco más de cuatro millones de seguidores, donde dejó un video retro de su hermano cuando era chico, en el que reconoce en una entrevista en inglés ser fanático de Sylvester Stallone, pero, sobre todo, de la película que él mismo creó y protagonizó.

En ese sentido, Nicolás se mostró emocionado: “Me emociona cada noche poder cumplir este sueño y seguir despierto. Gracias por el cariño inmenso que me dan en cada lugar: cuando me cruzan en la calle, en el teatro, en las redes, todo eso llega y lo recibo con amor. Ojalá les vuelva el doble, porque lo que me dan es mucho”.

Por último, mencionó el significado que tiene para él el atravesar este momento mágico, que lo traslada una y otra vez a los recuerdos de su hermano. “Mírenlo hasta el final y quizás entiendan cómo compartíamos con mi hermano esta filosofía de vida. Tanto que, durante años, antes de cada función o al terminar mis espectáculos, yo ponía la música de Rocky. Hoy tengo el privilegio de interpretar ese personaje que encierra todo y cada vez que subo al escenario, sé que él está ahí, conmigo”, subrayó.

Además de los miles de likes, el actor recibió innumerables comentarios de apoyo de los usuarios. “Hermosooo, lo que representa Rocky atravesado por ese vínculo, pasión, fuerza, garra, corazón y lucha. ¡Aguante Rocky y la hermandad”; “Amo que se visualicen estas cosas! Porque a veces estamos tan descreídos de nuestra capacidad de lograr nuestros sueños… pero la perseverancia, esa continua de seguir, pese a todo, el mérito, el enfoque hace esto: cumplirlo (aguante los hermanos/as)" y “Qué hermoso video Nico me emociona ver todo esto. Vos sos lo más”, fueron algunos de los mensajes que más se destacaron.

El duro golpe que recibió Nico Vázquez tras su separación de Gimena Accardi

En una de las escenas de la función de Rocky del domingo pasado, Nico Vázquez recibió un contundente golpe por el que tuvo que acudir a la guardia del Sanatorio Finochietto para hacerse estudios y comprobar que no fuera una lesión grave.

“Estoy dolorido y me quise sacar cualquier tipo de duda. Por suerte puedo hacer la función de hoy y voy a hacer todas las funciones del fin de semana. Está todo agotado”, comentó Vázquez en LAM (América TV).

“Me entró [una piña] sin querer. Puede pasar porque la pelea es muy real. Un mal golpe te puede lastimar. Esto fue el domingo pasado. Lo empecé a sentir un poco el lunes, el martes ya me costó un montón hacer la función y hoy [por el miércoles] me vine a hacer ver. Pero estoy, como Rocky”, relató.