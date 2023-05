escuchar

Cada vez más cerca de la fecha del regreso del Bailando (América) a la pantalla chica, Moria Casán -quien fue la primera confirmada para integrar el jurado- volvió a asegurar en diálogo con LAM (América) que le gustaría que Mauro Icardi se una al plantel de estrellas que pondrán a prueba sus habilidades en la pista de baile. Asimismo, durante el móvil, la diva se refirió a la relación entre el jugador y Wanda Nara, quienes se reconciliaron tras varios meses de crisis, y aseguró que él “debe tener ganas de probar otras experiencias”. Lejos de dejarlo pasar, él contestó sin filtro a través de sus Historias de Instagram.

El inesperado cruce entre Mauro Icardi y Moria Casán: “No hace falta hablar pavadas”

En medio de un clima expectante en torno a quiénes serán las celebridades que conformarán las 18 parejas de la nueva edición del Bailando, ciclo que regresaría a mediados del 2023, esta vez a través del canal América, son muchos los nombres que se sugieren como posibles participantes, aunque recién fueron confirmados apenas unos pares.

Entre las múltiples opiniones que hay sobre quienes deberían formar parte del certamen de baile, una que desató una inesperada polémica fue la de Moria Casán, quien nuevamente formará parte del jurado junto a Marcelo Polino y Carolina “Pampita” Ardohain. En una nota que dio al magazine conducido por Ángel de Brito, reveló que le gustaría verlo a Mauro Icardi dentro del programa.

Moria Casán volverá a ser parte del jurado del Bailando Archivo

“Icardi me parece una bomba. Yo no sé bien la historia de ese chico pero me parece que en lo poco, cuando tuitea y lo poco que he visto, es picante. Me parece que un jugador de fútbol tendría que tener... si tiene cintura para mover, correr al arco, tiene que saber bailar bien ¿no?”, sugirió la One.

Dicho eso, se refirió al vínculo entre el actual jugador del Galatasaray y Wanda Nara, quienes se reconciliaron recientemente tras meses de crisis, la cual estalló luego de que se vinculara al futbolista con Eugenia “la China” Suárez a finales del 2021.

Mauro Icardi y Wanda Nara, reconciliados Instagram @mauroicardi

Ante la pregunta de si lo ve “marcando territorio” con sus publicaciones en las redes sociales, la actriz de Brujas señaló: “Me parece que no está tuiteando para marcar territorio, no. Para Mauro Icardi cualquier agujero es poncho. Es un chico joven, se casó con esta mujer que está divina, es una reina, le construyó ese hogar glorioso, pero bueno, el chico debe tener ganas de otras experiencias, no lo sé”.

Y, tan sincera como siempre, remató: “También debe estar muerto de amor por ella. Pero me parece... no sé. Por lo que uno percibe, parece que tiene pico para todo. Es un seductor”.

A pesar de estar actualmente en Estambul a miles de kilómetros de la Argentina, Mauro Icardi no tardó en hacer eco de los dichos de la diva y, a través de sus Historias de Instagram, le dedicó una filosa respuesta. “Gracias Moria por tus piropos y halagos. Recibirlos de una persona que es una diva de nuestro país, lo agradezco. También te cuento que el único poncho que me pongo hace 10 años es el mismo. El que elijo cada día y con el que quiero seguir emponchándome durante muchos años de mi vida”, expresó.

Mauro Icardi le contestó sin filtro a Moria Casán

Finalmente, disparó: “Te mando un beso, y sinceramente con el nombre que tenés no hace falta hablar ‘pavadas’ gratuitas por dos minutos en las noticias”.

LA NACION