Ángel de Brito cruzó a Estefi Berardi por el video erótico de Tomás Holder y fue lapidario: “No tuvo el aval”

escuchar

Esta semana se viralizó en las redes sociales un video de Tomás Holder en donde el ex Gran Hermano (Telefe) apareció junto a una joven en pleno acto sexual. Las repercusiones del mismo no se hicieron esperar y quien quedó anonadada fue Carmen Barbieri, algo que le molestó de lleno a Ángel de Brito por la actitud de la conductora y de su colega de trabajo, Estefania Berardi. “Después se hacen los que “‘hay que cuidar a las víctimas’”, soltó.

Filtraron un video íntimo de Tomás Holder y Carmen Barbieri se escandalizó

El origen del polémico cruce entre los mediáticos ocurrió este jueves luego de que Barbieri diera su opinión en vivo. “Si realmente él no lo quería filtrar, es víctima de esto. Puede ser para una mujer o un hombre, que le filtren un video por*** que él no quería, porque es algo super íntimo…”, comenzó Sebastián Perello Aciar, mejor conocido como Pampito.

“Yo vi el perfil de la chica y decía: ‘te pongo el link para que veas el video. Es medio caserito, lo filman ellos”, completó la panelista que ocupó el lugar de Berardi en Mañanisima (Ciudad Magazine) debido a su ausencia por cuestiones de salud. En tanto, luego de las descripciones de los periodistas, Barbieri alentó para ver el video y reaccionó con un grito llamativo: “No le pongas el sonido. Me pone nerviosa lo que estoy viendo”.

Ángel de Brito y su crítica a Carmen Barbieri (Fuente: Twitter)

Luego del momento hilarante, fue Ángel de Brito quien mediante su cuenta oficial de Twitter apuntó de lleno contra Carmen y su colega Berardi, que también comparte LAM (América). “Lo filtran, lo muestran, lo usan, lucran y después se hacen los que ‘hay que cuidar a las víctimas’ jajajajajaja”, escribió el periodista al tiempo que compartió el link de una noticia en referencia a la reacción de la capocómica en su programa.

“En este caso, lo compartió la misma protagonista, y lo vende en un link”, fue la respuesta de Berardi ante el señalamiento de De Brito. Además, incluyó una imagen de la joven y la promoción del fragmento audiovisual. No obstante, el periodista retrucó su partida e insistió de manera picante: “Pero no tuvo el aval de Holder”.

El cruce de Ángel con Estefi Berardi (Fuente: Twitter)

Tras aquella réplica de quien es su compañero en las noches de América, la bailarina sentenció: “¿Y por qué no la denuncia? Lo vi riéndose del tema en sus historias y retroalimentándolo como si lo avalara. Me acaba de confirmar Holder que no le jo** la filtración del video. Por él, todo bien. Lo más divertido de Mañanisima es ver a Carmen reaccionando a lo que le vamos contando. Es como cualquier madre en su casa”.

Con motivo de darle un cierre a la cuestión, De Brito recordó: “A Fede (Federico) Bal tampoco le jo*** los chats”. Sin permitir que el conductor se quede con la última palabra, Berardi concluyó tajante: “¿Y qué tiene que ver?”.

El polémico cruce de Estefi Berardi y De brito en redes (Fuente: Twitter)

Después de ese enfrentamiento en redes, la bailarina se descargó con una usuaria que apoyó al conductor de LAM y dejó en claro en referencia a los presuntos mensajes que se filtraron por parte de Bal. “Tenés doble moral”, subrayó la seguidora y Berardi contestó como punto final del polémico tuit de su colega: “Nunca mostré públicamente chats de esa índole (me llegan todos los días) ni lo haría. Es un delito. Tampoco mis abogados van a la justicia por mis gar***. Es otro el tema”.

LA NACION