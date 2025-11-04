Jonathan Bailey, el hombre más sexy del mundo

El actor británico Jonathan Bailey (37), conocido por sus trabajos en Bridgerton, Wicked y Jurassic World: Renace, fue nombrado el hombre más sexy del mundo por la revista People.

“Es un gran honor. Obviamente, me siento increíblemente halagado. Y es totalmente absurdo”, dijo entre risas a la mencionada publicación. “Era un secreto, así que estoy muy emocionado de que mis amigos y familiares se enteren”, agregó sobre su flamante título. Sus predecesores fueron John Krasinsky (2024) y Patrick Dempsey (2023).

“Con su carisma arrollador -sostiene People- el actor se roba el show y los corazones de la gente, y consolida su posición como una de las estrellas más magnéticas de Hollywood". Sin embargo, Bailey aseguró que esa seguridad en sí mismo la recuperó de más grande, dado que no se consideraba “sexy” durante su juventud.

En la misma entrevista, que incluyó una sesión de fotos en las gélidas aguas del océano frente a una playa al sur de Londres (idea suya).

Por partida doble. Jonathan Bailey, en la tapa de la revista People

Sobre su vida, el actor expresó: “Me siento increíblemente afortunado. La vida es un viaje para todos, sin importar quiénes sean ni de dónde vengan. Se trata simplemente de asegurarse de que, mientras estás en ese viaje, estés atento a los demás y te asegures de que todos estén bien. Y, si lo necesitan, ¡dales un buen empujón!"

Al ser consultado sobre qué famosos fueron los primeros que lo deslumbraron, expresó: “Diría que el príncipe Eric, de La sirenita, y Trini de Los Power Ranger”.