Las dos palabras que Catalina le dijo a Furia antes de salir de la casa de Gran Hermano que descolocaron al público

La del lunes 8 de abril fue, sin duda, una de las galas de eliminación más importantes de esta edición de Gran Hermano (Telefe). Juliana Scaglione y Catalina Gorostidi se midieron en el teléfono para saber quién continuaba adentro de la casa. Por decisión del público, la cordobesa debió abandonar el juego, no obstante, antes de atravesar la puerta de salida, le dio un último abrazo a quien fue su contrincante esa noche. Por su parte, entre la felicidad por quedarse y la tristeza por la partida de su amiga, Furia le dijo unas palabras al oído, que para algunos fans no pasaron inadvertidas. El resto de los participantes, en tanto, analizó el resultado de la placa y revisó su estrategia.

Tras unos intensos días de debate en las redes y de muchas especulaciones, puesto que la placa era digna de una final, el lunes, pasadas las 00, se conoció la decisión final del público. Santiago del Moro anunció que, con el 57,1% de los votos, Catalina quedaba eliminada de la competencia. Furia, por su parte, obtuvo el 42,9%, resultado que le permitió seguir en carrera. Según el conductor, votaron más de nueve millones de personas.

Furia y Catalina, las últimas en quedar en placa (Foto: captura de TV / Telefe)

Al oír el resultado, las nominadas, con una mezcla de sensaciones que iban desde la felicidad a la tristeza, intercambiaron un breve abrazo y lo que siguió fue una seguidilla de saludos: mientras a una la felicitaban por su victoria, a la otra la despedían. No hubo gritos ni efusivos comentarios, sino un sentido “hasta pronto”. Pero, los gritos de los fanáticos, desde la tribuna, sí se oyeron, fuerte y claro.

Antes de cruzar el patio para llegar a la puerta de salida, Scaglione y Gorostidi, quienes construyeron un muy buen vínculo estando adentro de la casa, compartieron un último momento juntas. Se abrazaron y al oído Furia le dijo: “Te amo bol***”. ¿La respuesta de Catalina? “Yo también”.

Tras el intercambio, la médica agarró su valija, saludó por última vez a los hermanitos y abandonó la casa de Gran Hermano. Sin duda alguna, fue una de las galas más apasionantes del reality, puesto que ambas mujeres pasaron a convertirse en grandes favoritas de esta edición. Sin embargo, mientras algunos se molestaron con el resultado y otros lo festejaron, hubo un grupo que sintió que ninguna de las dos debía ser eliminada.

Como suele ocurrir en todos los casos, los momentos posteriores a una gala de eliminación, son cruciales. Los participantes suelen reunirse con sus respectivos grupos para hacer un análisis sobre lo sucedido. Incluso compartieron una cena donde debatieron sobre el resultado de la placa.

Furia, por su parte, también se dispuso a desarmar su valija, acompañada por Emmanuel. Momentos más tarde, mientras estaba en la cocina, le agradeció a los fanáticos por permitirle seguir en la competencia. “Yo me quiero quedar gente, me quiero quedar hasta la final, no me importa nada. Que vengan todos los tiros que los atajamos, furiosos. No sé cómo agradecerles, salgo de acá y me llevan un día a su casa”, reflexionó y continuó: “No van a querer, pero bueno, algo tenemos que hacer. No tengo magnitud de toda la gente que me está apoyando”.

Tras la salida de Catalina, los hermanitos cenaron y analizaron el resultado de la placa (Foto: Captura de video / x)

Por otro lado, el resto de la casa, analizó, desde su posición, el resultado de la votación y volvió a repensar la estrategia. “Ya sabemos que el que queda en versus con ella se va”, dijo Zoe, mientras Bautista se planteó la posibilidad de mantener una conversación con Furia. En las redes, los fanáticos siguieron el minuto a minuto de lo que sucedió en la casa tras la salida de Catalina y empezaron a advertir cómo podría reconfigurarse el juego de ahora en adelante.