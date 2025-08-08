Las espectaculares vacaciones de Emilia Attias en Italia: paseo en yate, selección de mariscos y look animal print

Emilia Attias disfruta del verano europeo. Tras pasear por Barcelona y París en compañía de Gina, su hija de ocho años fruto de su relación con Julio Mario Sibara, alias ‘Turco’ Naim, ahora se encuentra en Italia. Fiel a su estilo, la modelo compartió la intimidad de su viaje que incluyó un paseo en yate, una exquisita selección de platos típicos del país y, como de costumbre, una sesión de fotos con un paisaje de ensueños de fondo.

A través de sus historias de Instagram, red social en la que acumula 1.7 millones de seguidores, la ex Casi Ángeles mostró cómo pasa sus días en Italia. Publicó un video de su paseo en yate. Quedó maravillada con el agua cristalina y las famosas Farallones de Capri y no dudó en registrarlas. Musicalizó la publicación con la canción “Il cielo in una stanza” de Mina e incluyó el emoji de una bandera italiana y un corazón rojo.

Emilia Attias mostró la intimidad de su paseo en yate por Italia (Foto: Instagram @emilia_att)

En la embarcación aprovechó para hacer algunas fotos y lucir su look de verano: un traje de baño de dos piezas con estampa animal print en blanco y marrón, a tono con su color de pelo, que complementó con unos lentes de sol oscuros y un colgante dorado.

La modelo lució un traje de baño de dos pizas con una estampa animal print (Foto: Instagram @emilia_att)

Para la hora del almuerzo fue al restaurante Lo Scoglio da Tommaso, ubicado en la localidad de Massa Lubrense en Nápoles. En cuanto al menú, optó por una selección de mariscos, una ensalada de tomates con albahaca y lo que parecía un plato de burrata u otra clase de queso.

Para el almuerzo Attias optó por una variedad de mariscos y ensalada (Foto: Instagram @emilia_att)

Si bien Attias se mostró sola en las fotos, no faltaron las especulaciones sobre si pudo haber acompañada por su novio Guillermo Freire. Si bien la pareja mantiene un bajo perfil, en una reciente entrevista con la revista ¡Hola! Argentina, la modelo dijo: “Aunque hace ya un tiempito que estamos juntos con Guillermo, nos estamos conociendo y construyendo algo lindo, sin apurarnos. Lleva un tiempo estar lo suficientemente ensamblado como para tener un hijo, o por lo menos yo lo creo así: para pensar en tener un hijo, me gusta que la relación esté en ese estadio. También siento que ya soy mamá y soy muy feliz con mi hija, pero no me cierro a esa posibilidad, no sé qué puede pasar en el futuro”.

Previo a su estadía en Italia, la modelo compartió en sus redes los mejores momentos de sus “24 horas en París” con su hija Gina. Como el tiempo que tenían era corto, decidieron maximizarlo. A la mañana se subieron a la Paris Ferris Wheel, una noria ubicada en el Jardín de las Tullerías que les permitió ver la ciudad desde las alturas. Desde allí visualizaron la Torre Eiffel y también el barrio de Montparnasse y la Basílica del Sagrado Corazón (Basilique du Sacré-Coeur).

Las vacaciones de Emilia Attias y su hija Gina en París

Recorrieron varios kilómetros a pie y pasaron por tiendas de ropa y librerías, cuyas vidrieras las deslumbraron. Comieron sopa de cebolla con queso, también tomaron café y degustaron algunos snacks. Si bien durante el día vieron la Torre Eiffel y posaron junto a ella, cuando cayó el sol la disfrutaron en su máximo esplendor. A la noche la icónica construcción encendió sus luces y madre e hija no dudaron en acercarse. La niña quedó fascinada con la luminosa y memorable escena y se sacaron varias fotos que quedarán para el recuerdo.