Las estrictas reglas que Hugh Hefner le imponía a las modelos de Playboy

Crystal Hefner, la tercera y última esposa del fundador de Playboy, Hugh Hefner, reveló en el libro Solo cosas buenas: sobrevivir a Playboy y descubrir quién soy, el cual cuenta sus memorias, el estricto conjunto de reglas que regía la vida de las modelos en la famosa mansión. Lejos del lujo y el glamour que aparentaba el multimillonario, había un control exhaustivo sobre la imagen de las “conejitas”, quienes debían acatar distintos mandamientos.

Las confesiones de la modelo fueron compartidas en una nota de la revista People y, entre las más sorprendentes, mencionó que tenían prohibida la manicura francesa. “Nuestro esmalte de uñas no podía ser de otro color que no fuera un tono neutro”, contó Crystal en su libro, que fue publicado en 2024 y tuvo una gran recepción en Estados Unidos.

Las exigencias que marcada Hugh Hefner también se extendían al cabello, con la obligación de decolorar las raíces apenas comenzaban a notarse. “Tenía que ir a decolorarlo y me ardía el cuero cabelludo, me salían ampollas”, relató su exesposa. Lo más llamativo, según su testimonio, era la percepción de normalidad que tenía en ese entonces: “Por alguna razón, pensaba que todo eso era normal y que así era como Hef veía la belleza”.

La modelo contó cómo vivió toda esa experiencia (Foto: @crystalhefner)

Hugh Hefner murió a los 91 años, el 27 de septiembre de 2017, en su mansión de Los Ángeles. Estuvo casado con Crystal desde 2012. Su historia de amor comenzó en una fiesta de Halloween en 2008. Al poco tiempo ya convivían en la Mansión Playboy.

Se comprometieron en la Nochebuena de 2010, aunque Crystal canceló la boda en 2011, pocos días antes de la fecha pautada. Sin embargo, la pareja se reconcilió y contrajo matrimonio el 31 de diciembre de 2012. Fue precisamente la modelo quien acompañó al empresario hasta sus últimos días.

Hoy, a sus 39 años, Crystal inició un proceso de redefinición personal. Como parte de eso, en julio pasado solicitó ante el Tribunal Superior de Los Ángeles cambiar su nombre de Crystal Margaret Hefner a Crystal Margaret Harris, para recuperar su apellido de soltera. “Soy viuda y quiero recuperar mi apellido de soltera”, explicó en la presentación legal.

Un mes antes de aquella decisión, por medio de su cuenta de Instagram, compartió las razones y contó que se encontraba en una búsqueda de paz. “Se trataba de mí. Y ahora quiero recuperar mi nombre: Crystal Margaret Harris. No porque me avergüence de quién fui, sino porque al fin sé quién soy” , escribió. A su vez, agradeció a quienes la apoyan: “A quienes están aquí con el corazón abierto, que apoyan de verdad mi camino, gracias”.

La modelo cambió su vida y se comprometió con su novio (Foto: @crystalhefner)

Si bien reconoció que el apellido Hefner le permitió ganar “ocho cifras” y “emprender negocios”, insistió en que su vínculo nunca fue solo “por el nombre”. De este modo, en la actualidad puede disfrutar de su nuevo amor y realzar una identidad propia más allá de la figura de Playboy.

Lo cierto es que, tras la muerte de Hefner, Crystal dejó el modelaje y, con el tiempo, conoció a James Ward, fundador de SeeThroughSea y Epic Tours, con quien se comprometió el pasado mes de abril en Hawái.