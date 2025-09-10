Juana Repetto confirmó el sexo de su bebé en camino

Después de que este martes compartiera un video con el que pretendía revelar el sexo del bebé -el segundo junto a Sebastián Graviotto, de quien está separada desde hace unos meses-, pero que dejó con más dudas a sus seguidores, Juana Repetto terminó con el suspenso. Desde sus redes sociales, confirmó que espera su tercer varón y sorprendió con una profunda reflexión.

Juana Repetto y Sebastián Graviotto están separados; sin embargo, será padres nuevamente (Foto: Captura Instagram)

“Todos estábamos convencidos de que era mujer. Mi mamá y todas las brujas de la familia percibían mujer, sin duda, era casi un hecho. Yo sentí que era mujer los primeros meses, pero a la vez llevo una vida entera diciendo que jamás tendré hijas mujeres”, escribió en la descripción de la publicación en la que dejó ver que el clip que el día anterior mostró en blanco y negro se había teñido de verde, el color que Belisario, su hijo menor, eligió para contarle al mundo que tendría un hermanito.

Juana Repetto hizo una profunda reflexión tras enterarse de que será madre de un varón (Foto: Captura Instagram/@juanarepettook)

“¿Qué pesaba más? ¿Una convicción de siempre o la sensación actual? ¿Era una sensación o un deseo? No sé, nunca me vi mamá de nena y estoy feliz de tener a mis tres bebos. Bienvenido al team, tenés dos hermanos espectaculares que te esperan con mucha felicidad y amor, te sumas al mejor equipo del mundo, bebito", completó la actriz.

Además de los miles de likes, recibió decenas de comentarios de una gran parte de sus 1.7 millones de seguidores en Instagram, quienes no tardaron en alegrarse por la buena nueva. “Soy mamá de tres varones. Con los años las nenas las traen ellos. ¡Felicitaciones!!!”; “Al fin una revelación no tan revelación!! Sencilla y con los suyos. Me encanta Juana” y “Me encantó la elección de los colores. Qué hermoso salir del clásico rosa/celeste tan cargado de estereotipos”, fueron solo algunos de ellos.

Tal como les contó a los usuarios, el menor de sus hijos fue quien eligió los colores para la fiesta de revelación. “Morado para la mujer y verde para el varón”, dijo la influencer en el video que publicó y en el que se la vio cortar una porción de torta con el relleno en cuestión. A la par, su hermano Bautista Lena sostenía un globo que al pincharlo determinó que el bebé en camino sería un varón.

Juana Repetto ya es madre de Toribio y Belisario (Foto: Instagram/@juanarepettook)

Cómo anunció Juana Repetto su embarazo

“Acabo de tirar la bomba del año en un reel. Caídas del bocho todas, a otro nivel. Me lo tenía guardadísimo. ¡Las preguntas que se van a hacer!”, así fue que la actriz de 38 años le anticipó, días atrás, a sus seguidores la inesperada noticia. En el video en cuestión, que subió a su feed de Instagram, se la pudo ver con un test de embarazo positivo. De esta manera, confirmó que está nuevamente en la dulce espera junto a Graviotto, su exmarido, de quien se separó a principios de este año.

El video con el que Juana Repetto anunció su embarazo

Tras la confirmación, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto le mandó un mensaje de voz a Pepe Ochoa para LAM (América TV) y reconoció que el embarazo “fue extremadamente, sorpresivamente y estadísticamente muy poco probable”.

La palabra de Juana Repetto tras anunciar su embarazo por redes sociales

“Fue un niño que vino porque evidentemente tenía muchísimas ganas de llegar a este planeta, a este plano”, reflexionó y agregó: “Quiso venir y será recibido con muchísimo amor. Estamos asimilando la noticia acá en casa. Está todo muy bien, por suerte, viene todo bien. No va a cambiar nuestra situación familiar de ninguna manera. Va a seguir todo como hasta el momento, por suerte. Así que, muy contenta de la decisión de seguir en esta manera”.