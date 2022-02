Hernán Drago publicó una foto de su hijo y dejó a todos helados: “Son re parecidos”

Hernán Drago se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones junto a sus hijos, Luka y Lola, en el caribe mexicano. A través de su cuenta de Instagram, el modelo y conductor compartió varias postales recorriendo las increíbles cavernas de Tulum, también conocidas como “las cuevas inundadas”, pero lo que más sorprendió a sus seguidores es el parecido de Drago con su hijo.

“Estas imágenes me llenan el alma y el corazón. Qué feliz me siento de poder vivir la vida y este viaje con mis hijos que amo tanto”, aseguró el conductor. “Hemos pasado un día espectacular”, agregó y compartió una serie de fotos del recorrido por uno de los puntos turísticos más importantes de la península de Yucatán.

Hernán Drago de vacaciones con sus hijos (Foto: Instagram)

Entre varios agradecimientos, Drago sumó uno especial para sus más de 600 mil seguidores. “Muchas gracias como siempre, ¡¡a ustedes!! Que están del otro lado cada día con tantas palabras y mensajes de cariño, ¡¡para mí y para mis hijos!!”, escribió el integrante de Bienvenidos a bordo (eltrece), uno de los programas más comentados de la televisión argentina por los desopilantes parecidos que se presentan en cada emisión.

Casualmente eso mismo señalaron los usuarios en los cientos de comentarios que dejaron en la publicación. “¡Hermosos tus hijos! Son muy parecidos, a disfrutar”, escribió una seguidora. “Tus hijos son re parecidos a vos”, aseguró otra. “Qué hermoso paisaje y el parecido de tus hijos a vos, ¡¡¡una bella familia!!! ¡¡¡Que lo pasen genial!!!”, apuntó otra usuaria. ”Hermosos, no pueden ser más parecidos a vos, los quiero”, sostuvo otra.

Hernán y Luka Drago, el parecido que sorprendió a los usuarios de Instagram (Foto: Instagram)

Aunque es cierto que ambos son muy parecidos a Drago, de algo no quedan dudas: si Luka se presentara en el programa que conduce Guido Kaczka -y que durante la temporada de verano tiene al frente a Laurita Fernández-, sin dudas podría interpretar al doble de su papá. “Heredó la genética”, remarcó uno de sus seguidores. “De tal palo, tal astilla”, comentó una usuaria. “¡Hermosos! Tu hijo es un mini Drago...”, dijo otra.

Hernán Drago con Lola y Luka, sus hijos, en el caribe mexicano (Foto: Instagram)

Los usuarios no dejaron de felicitar a Drago por su rol de padre, remarcaron la felicidad que se nota en sus ojos por estar en compañía de sus hijos y le pidieron que disfrute de su estadía en el paradisíaco caribe mexicano. Incluso hubo algunos que le dijeron que estuvieron en ese magnífico lugar conocido como cenote “Dos Ojos”. “Tuve el placer de conocer Tulum hace unos años... hermosísimo lugar... con mucha historia y arquitectura mágica...”, le dijo una de sus seguidoras. Y otra le recomendó: “Que te lleven al cenote Xcajum, cerca de Chichén Itzá, ¡es de película! Googlealo”.

Quien no perdió la oportunidad de aparecer en los comentarios fue Laurita Fernández, que aprovechó para reclamarle que vuelva al programa. “Mañana venís, ¿no?”, le preguntó la flamante conductora del ciclo. “Qué te iba a decir…”, le contestó el modelo en tono de broma, como para hacerse el desentendido.

Hernán Drago subió varias postaes de las vacaciones con sus hijos (Foto: Instagram)

Luego del recorrido, ya de vuelta en el exclusivo hotel y spa donde se está alojando junto a sus hijos, Drago publicó una profunda reflexión. “Hoy estuve meditando, mirando al infinito, cambiando el aire de los pulmones… Nací para estar en libertad y cerca de la naturaleza, todos los caminos me llevan a agradecer, por todo lo qué la vida me ha dado”, escribió.

Hernán Drago y una profunda reflexión en plenas vacaciones (Foto: Instagram)

Y continuó: “Viví muchas cosas en la vida y siento qué me faltan muchas más todavía, sin embargo aprendí y elijo conectar con el aquí y ahora, haciendo lo qué me hace bien, pero sin dejar de soñar en el camino, he cumplido muchos sueños. Hoy estar acá, en este lugar maravilloso, en paz, en silencio y con vistas largas, me lleva a un nuevo gracias. ¡Que tengan una hermosa noche!”, cerró el mensaje.