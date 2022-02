Nicole Neumann llevó a toda la familia a la presentación del nuevo auto de su novio, José Manuel Urcera

Este miércoles, el corredor rionegrino de Turismo Carretera José Manuel Urcera presentó el auto con el que encarará las competencias de este año. Su novia, la modelo Nicole Neumann estuvo presente, pero no fue sola, llevó con ella a toda su familia.

La modelo junto a su novio y sus tres hijas Grosby Group

La panelista de Los escalones del millón lució un vestido tubo anaranjado que logró su cometido: todas las miradas y los flashes se posaron en ella. Nicole llegó al lugar junto a su hermana Geraldine, su cuñado Jorge Otamendi y sus sobrinos Helena y Matías. Sus hijas, Indiana, Sienna y Allegra, que según contó Neumann disfrutan mucho de las carreras, también estuvieron presentes.

Nicole llegando a la cita junto a su hermana, su cuñado y sus sobrinos Grosby Group

La modelo y el corredor pasaron enero junto al las hijas de Fabián Cubero en Punta del Este, pero más allá de las armoniosas fotografías que ellos publicaron en sus redes y que los paparazzi pudieron captar, la pareja habría enfrentado una fuerte crisis cuando trascendieron una serie de mensajes que presuntamente Urcera le habría enviado a otra mujer.

“Nicole Neumann empezó su año de la peor manera”, aseguró en su momento Cora de Barbieri en A la tarde, por América. Según la periodista, mientras disfrutaba una tarde de playa junto a su pareja y sus hijas, la modelo habría recibido por WhatsApp una captura de pantalla de una conversación que mantuvo Urcera con otra chica unos días atrás. “En estas últimas horas le llegó un chat, en el que se ve dos personas que tienen una confianza grande y que en algún momento mantuvieron algún tipo de intimidad, según se puede leer entre líneas. Este chat, en donde se habla de futuros encuentros, le llegó a Nicole Neumann”, reveló.

Nicole junto a sus hijas, Allegra, Sienna e Indiana. Grosby Group

Después de que se conociera la noticia y estallaran los rumores de infidelidad, la modelo publicó un misterioso mensaje a través de sus historias de Instagram. Nicole compartió una publicación de la cuenta @coelhodice sobre un fondo negro en la que se lee: “Que te cele pero a la vez confíe en ti, que te cuide y se preocupe por ti, que se disculpe cuando cometa un error, que siempre sea detallista y no en lo material, que tenga un lado cursi y un lado pervertido, que te haga sonreír siempre, que te respete y te apoye en las buenas y en las malas. Eso es amor”.

Cansado de las repercusiones que tuvieron los supuestos chats que la modelo y promotora dejó trascender en los medios, el piloto decidió ir por la vía judicial: le envió a la mujer en cuestión, Melina Eugster, una carta documento. Según contaron en Intrusos, Urcera le pide que se rectifique de sus dichos porque de lo contrario “el asunto va a terminar en la justicia”. En una charla con el programa que conducían Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, Eugster contó que ya había hablado con su abogada y explicó que ella no faltó a la verdad. “Que me disculpen, ella, él, que me disculpen si dañé su imagen, nunca lo quise hacer, pero a mí me escribió una persona que se hacía pasar por Manu Urcera. El WhatsApp no tenía foto, nunca nos mandamos ni fotos ni videos, pero yo creí que era él”.

Nicole y Gegé Neumann. Grosby Group

Neumann y el deportista oficializaron su relación en junio pasado y desde ese momento se muestran inseparables. De hecho, de consolidarse el vínculo, la familia podría agrandarse en un futuro no muy lejano ante las ganas expresadas por la modelo de volver a convertirse en madre junto a su nueva pareja.

“Hace meses que me preguntan si tengo proyectos con Manu, si volvería a ser mamá y sí, lo hemos hablado y él en algún momento va a tener el deseo porque no tiene hijos. Es una re posibilidad, pero, ¡no fui en Miami a ninguna clínica! Llegado el momento, si lo planificamos con todo el amor del mundo, se hará todo lo que se tenga que hacer, por supuesto”, expresó Neumann en una reciente entrevista.

“Con mi vida armada y tres hijas, solo volvería a ser madre si lo deseara con todo mi corazón. Todas las demás especulaciones son pavadas”, expresó la modelo, en referencia a las voces que aseguran que el embarazo de Micaela Viciconte, la pareja de Fabián Cubero, el padre de sus hijas, habría acelerado su deseo de volver a tener un hijo. Con respecto de la llegada del hermanito de sus hijas, Nicole se limitó a afirmar: “Siempre quisieron un hermanito. Y me lo siguen pidiendo a mí, pero les dije que por ahora se entretengan con lo que hay“.