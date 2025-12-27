Las fotos que confirman la reconciliación entre Darío Cvitanich e Ivana Figueiras tras el escándalo

Desde que comenzaron su romance a mediados de este año, Darío Cvitanich e Ivana Figueiras transitaron varios momentos de tensión. Entre idas y vueltas -marcadas por la intensa exposición pública de los conflictos familiares del exfutbolista-, los enamorados volvieron a elegirse y lo sellaron con una escapada romántica. Sin embargo, decidieron ir por más: pasaron la Navidad en el sur, lejos de sus hijas, en un viaje que incluyó una fuerte presencia en redes sociales.

Algunas de las fotos que compartió Ivana de su estadía en el sur (Foto: Instagram/@figueirasivana)

A través de sus perfiles de Instagram, la pareja mostró la intimidad de las 72 horas que disfrutaron en la Patagonia. Aunque los rumores de una posible reconciliación circulaban desde hace días, ya no hay más misterio: posaron frente a cámara, bailaron y hasta cerraron el álbum con un apasionado beso.

Ivana Figueiras disfrutando de los paisajes del sur (Foto: Instagram/@figueirasivana)

El carrete combinó postales solitarias con momentos de pura conexión. Mientras Darío posó con un look invernal ante la imponente naturaleza, también abrieron las puertas de su refugio. Allí, Ivana -con un conjunto verde de tendencia- y el ex Racing se retrataron fundidos en un abrazo. El brindis con vino tinto y la decoración rústica completaron una escena de absoluto relax.

Ivana Figueiras sorprendió con un carrete romántico de sus vacaciones en el sur (Foto: Captura Instagram/@ivanafigueiras)

Ivana y Darío más enamorados que nunca (Foto: Instagram/@figueirasivana)

“72 hs en el sur”, escribió la modelo ante sus más de 94.000 mil seguidores. El posteo, que resumió caminatas por senderos y bailes en la cabaña, recibió una respuesta inmediata de Cvitanich: “72 hs increíbles... ¡Gracias, linda! Te amo”. Por su parte, el exdelantero compartió su propio carrete bajo la frase “Una Navidad diferente”, y cosechó mensajes de apoyo de los hinchas que todavía extrañan sus goles y de quienes celebran esta nueva oportunidad al amor.

Darío Cvitanich y un mensaje romántico en el posteo de su enamorada (Foto: Captura Instagram/@figueirasivana)

“Qué tipazo, ¡qué jugador!, lo que extraño verte jugar en la academia, gracias por tanto futbol Darío”; “Qué lindo que se hayan dado otra oportunidad, hacen una pareja re linda” y “Hola Darío! Te mandamos un mensaje privado. ¡Esperamos verlos por Villa Traful! ¡Con asado incluido! Saludos”, fueron solo algunos de ellos.

Algunos de los comentarios que recibió el exfutbolista (Foto: Captura Instagram/@daricvitanich)

Sin embargo, los comentarios que recibió ella no fueron los mejores por parte de quienes tenían esperanzas de un posible retorno entre Cvitanich y Chechu Bonelli. “Ella quiere mostrar si o sí que él le da bola bailando juntos y que pasaron Navidad juntos, ya te vimos”; “Como que él no tenía muchas ganas de bailar abrazado. ¡Forzadísimo!!!”; “Yo veo mal o en el video ella solo mira a la cámara y él solo quiere salirse!”; “Después que no esté quejándose de las consecuencias de la exposición” y “¿Contenta? Más contenta porque del otro lado hay dolor, pero bueno es de Tatiana disfrutar del dolor ajeno", fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

Algunos de los comentarios que recibió Ivana (Foto: Instagram/@figueirasivana)

Cabe recordar que la ruptura entre Cvitanich y Figueiras ocurrió a principios de este mes, desgastada por la exposición pública del conflicto entre el exfutbolista y su exesposa, Chechu Bonelli, con quien tiene tres hijas. Los cruces mediáticos y la tensión familiar habrían sido el detonante para que Ivana decidiera, en aquel momento, tomar distancia.

Chechu Bonelli cruzó a Ivana Figueiras tras su descargo en redes

El conflicto escaló cuando Bonelli aseguró en el streaming La Casa que extrañaba a su exsuegra y que la habían “invitado” a no tener más vínculo con ella, lo que provocó el malestar de la nueva pareja. Ante la repercusión, la periodista deportiva intentó bajar el tono. “Lo único que hice fue tratar de ser genuina... hubo una reacción que no estuvo buena”, se sinceró más tarde en diálogo con Intrusos (América TV), cuando confirmó que el exfutbolista le pidió expresamente que no hablara más de su vida privada.