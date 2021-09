Las frases más ásperas de Fernando Bravo contra Fernando Miembro en su programa de radio

En su programa Bravo.Continental, un magazine descontracturado lleno de información, Fernando Bravo proyecta un panorama informativo de la coyuntura diaria del país y opina sobre todos los temas de la actualidad sin filtros. En uno de esos asuntos, se refirió a la labor de Fernando Niembro como comentarista en los partidos de fútbol y destrozó el trabajo del periodista deportivo.

Según contó el conductor, el fin de semana encendió la televisión para ver el encuentro entre Talleres de Córdoba y Rosario Central, por la fecha 13 de la Copa de la Liga Profesional. Aunque no lo aclaró, es bien sabido que Bravo es fanático de River, por lo que tenía un interés particular en ese partido ya que, si los cordobeses resignaban puntos, el Millonario podía alcanzarlo en la cima del torneo. Sin embargo, lo que molestó al exconductor de Siglo XX Cambalache no fue la goleada del Tallarín sobre el Canalla, sino los comentarios que realizó Niembro a lo largo de toda la transmisión.

Las frases más duras de Bravo contra Niembro

“Vi a Talleres y me gustó. Pero lo vi sin sonido porque lo transmitía el Bambino Pons con Fernando Niembro”.

con Fernando Niembro”. “Él [por Niembro] está muy verborrágico, se me hizo difícil soportarlo”.

” Habla mucho, hablaba más que el relator inclusive ”.

”. “Un par de veces tuvo que meterse porque venía una jugada de peligro y lo tuvo que interrumpir porque se quedaba sin la posibilidad de relatar la jugada que podía desembocar en gol”.

Si bien había estado presente como invitado en algunos programas de ESPN, Niembro no comentaba un partido desde 2015, cuando dejó su lugar en los encuentros de Copa Libertadores a Diego Latorre. Por aquel entonces, también tuvo que renunciar a la candidatura como diputado del Pro luego de una denuncia de lavado de dinero en su contra por la facturación al gobierno de la Ciudad de 21 millones de pesos desde su exempresa La Usina Producciones.

En mayo de este año, Niembro volvió a trabajar como comentarista de los partidos de fútbol luego de estar seis años alejado de los medios. Lo hizo en el encuentro entre Huracán e Independiente. En ese momento, el periodista deportivo no fue bien recibido por los usuarios de las redes sociales, quienes también criticaron la extensión de sus participaciones. Al parecer, el que ahora se cansó de los prolongados comentarios fue Bravo, quien aseguró que tuvo poca paciencia con el periodista deportivo.