Las fuertes declaraciones cruzadas entre L-Gante y su padre biológico: “Me enojó el desprecio”

En las entrevistas que dio a lo largo de su carrera, L-Gante siempre destacó el rol fundamental de su madre, Claudia Valenzuela, en su vida personal y artística. Por el contrario, al hablar de su padre biológico, el creador de la cumbia 420 afirmó todo lo contrario.

“Se fue de la nada”, expresó sobre su progenitor en el programa PH, Podemos Hablar. Ahora, el padre del músico, Miguel Ángel Prosi apareció en escena y, a través de un audio, relató cuál es la relación con su hijo: “A partir de sus cinco años, no lo vi más”. Poco más tarde, la respuesta del músico, cuando le preguntaron por las declaraciones de su papá, fue contundente. “No me interesa”, señaló.

Prosi rompió el silencio para hablar de Elián Valenzuela -tal es el nombre de su hijo L-Gante- para el sitio Live TV, pero sus declaraciones fueron reproducidas en el ciclo Socios del espectáculo, por eltrece, este martes.

Allí, al ser consultado por la relación que tenía con el músico, él respondió: “¿Mi vínculo con Elián? A partir de los cinco años ya no lo vi más. Nos comunicamos ahora por última vez por WhatsApp el día de mi cumpleaños, el 2 de julio, que me mandó un saludo un ‘ya nos vamos a ver’, pero después nada más”.

Luego, Prosi aclaró que con Claudia, la mamá del cantante, tenía un vínculo más cercano. “Con ella hablo. No hablamos de Elián, precisamente”, reveló.

Cuando se le preguntó por qué se rompió el vínculo con Elián, el hombre respondió: “Una vez que lo fui a visitar a la casa a Elián, la madre estaba con la pareja de ella de ese momento y Elián le dijo ‘papá'. Tendría cuatro o cinco años. Entonces le comunico a la madre: ‘Me parece que estoy haciendo el papel de payaso’. Y bueno, ahí se rompió el vínculo con la madre y por un tiempo lo llevó a casa donde yo vivía en Merlo y después no lo llevó más y se rompió el vínculo”.

El entrevistador le preguntó entonces a Prosi si había escuchado lo que declaraba L-Gante cuando hablaba de él, y el padre biológico del cantante de “El último romántico”, respondió: “Eso me dio ganas de hablar. Yo no soy de hablar, y ese desprecio cuando dijo: ‘No, ese hombre, ese tipo’, pero mal, con desprecio. Ahí fue mi enojo”.

L-Gante siempre cuenta que no tiene ninguna relación con su padre desde la niñez, y que el sostén de su crianza y de su vida fue su madre, Claudia Valenzuelz Captura

“Si yo no hablo, no tienen que hablar de mí -continuó-. Primero porque no tienen nada que hablar y segundo con ese desprecio, ¿No?”. Luego, Prosi tiró un dardo para la madre del músico: “Ahí me di cuenta de que la madre me estaba falseando. Por eso no la llamé más y tampoco me llamó pero eso me hizo sentir mal, ese desprecio. Me sentí más que ofendido, dolido”.

La respuesta de L-Gante: “No me interesa”

Este martes por la tarde, el cantante fue abordado por la prensa cuando salía de una instancia de mediación judicial y se refirió de manera contundente a las declaraciones de su papá biológico. Al acercarse una cronista y preguntarle por las declaraciones de Prosi, el músico replicó: “Ni idea, qué te puedo decir”, y luego, cuando le preguntaron “¿Cómo está la relación?”, el creador de la cumbia 420 respondió secamente: “No hay”.

En referencia a las declaraciones de su padre, que había dicho que el músico, a los 5 años, le había dicho “papá” a otra persona, L-Gante dijo: “Yo nunca le dije ‘papá' a nadie. Vivo diciendo ‘papá', pero así de onda, pero de padre no le dije jamás a nadie”. Luego, añadió: “No sé cómo habrá sido el tema de él con mi mamá, no tengo idea. No me interesa”.

Entonces, el abogado de músico, Alejandro Cipolla, que lo acompañaba tras la mediación judicial, tomó la palabra para decir, con vehemencia y para cerrar el asunto: “Es un tema que es para darle entidad a una persona que (a Elián) no le interesa. Están incomodándolo con las preguntas. Es innecesario, no va a responder preguntas sobre su padre”, afirmó.

