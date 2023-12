escuchar

El actor de “Friends”, Matthew Perry, murió debido a “efectos agudos de ketamina”, según informó este viernes el departamento médico forense del condado de Los Ángeles tras publicarse hoy el informe de la autopsia. El astro de 54 años, que fue encontrado sin vida en su residencia el 28 de octubre, murió de forma “accidental”, según informaron en su momento las autoridades.

La ketamina, que tiene uso recreativo, también es una droga utilizada en algunos casos para tratar la depresión. De acuerdo con la autopsia, por “los altos niveles” de la droga encontrados en su sangre “los principales efectos letales serían sobreestimulación cardiovascular y depresión respiratoria”.

Perry habría recibido infusiones de ketamina para tratar la depresión y la ansiedad, informó el departamento forense. De acuerdo con la investigación sobre su caso, “su último tratamiento había sido una semana y media antes de su muerte, y la ketamina en su sistema al fallecer no podría ser de esa infusión, debido a que la ketamina permanece de 3 a 4 horas”. El informe toxicológico no reportó rastros de alcohol, metanfetamina, cocaína, heroína, PCP ni fentanilo.

“Entre los factores que contribuyeron a la muerte del señor Perry figuran el ahogamiento, la enfermedad arterial coronaria y los efectos de la buprenorfina (utilizada para tratar el trastorno por consumo de opiáceos)”, se agregó en el comunicado.

Matthew Perry poseía una gran fortuna valorada en más de 120 millones de dólares Ian West - Agencias

Perry, de 54 años, era conocido mundialmente por su interpretación de Chandler Bing en “Friends”, la popular sitcom que duró 10 temporadas entre 1994 y 2004. Los socorristas encontraron al actor inconsciente en un jacuzzi de su casa en Los Ángeles el 28 de octubre y no pudieron reanimarlo.

De acuerdo con los testimonios recopilados por los investigadores, Perry había permanecido sobrio durante los últimos 19 meses, y había dejado de fumar dos semanas antes de fallecer.No fueron encontradas drogas ilícitas o alcohol en la residencia.

¿Quién era Matthew Perry?

Matthew Langford Perry nació el 19 de agosto de 1969, en Williamstown, Massachusetts, Estados Unidos. Se destacó por las actuaciones que hizo en la televisión a fines de la década de los 80 con papeles secundarios, pero de a poco fue ganando roles más importantes. Fue así que logró ser elegido para protagonizar Friends, una comedia sobre la vida de seis amigos de unos 20 años en la ciudad de Nueva York.

Friends se convirtió en una de las series favoritas de todos los tiempos Archivo

Fue tal el éxito que obtuvo el formato creado por Marta Kauffman y David Crane, que logró alcanzar fama mundial y se convirtió en uno de los programas más vistos de la televisión a nivel internacional. Sus actores ―entre ellos Perry― llegaron a ganar un millón de dólares por capítulo durante las dos últimas temporadas. Uno de los personajes más queridos y destacados era el de Chandler Bing, quien por su carisma y humor se volvió una parte sumamente relevante de la icónica serie. El programa le valió nominaciones en los Premios Emmy en 2002 por mejor actor principal en una serie de comedia, junto con Matt LeBlanc.

El artista tuvo una larga carrera televisiva y protagonizó papeles en Boys Will Be Boys, Growing Pains, Silver Spoons, Charles in Charge, Sydney, Beverly Hills, 90210, Home Free, Ally McBeal, The West Wing, entre muchos otros. Fue nominado en los Globos de Oro a “Mejor actor de miniserie o telefilme” por su labor en The Ron Clark Story (2007).

Además, en 2022 publicó su autobiografía, titulada Amigos, amantes y aquello tan terrible, en la cual no solo contó sobre su experiencia como actor, sino también dio detalles de su vida personal y su problema con las drogas y el alcohol. Perry tuvo un largo historial de adicciones, que lo llevaron a tener que recurrir a programas de rehabilitación. Su libro tuvo tal impacto, que logró el primer puesto del ranking de bestsellers del diario The New York Times.

El mensaje de Jennifer Aniston

Días atrás, Jennifer Aniston, compañera de elenco y muy cercana a Perry se animó a hablar del tema de forma pública. Durante una entrevista con la revista Variety, la actriz aseguró que su amigo estaba “feliz” y “sano” en los días anteriores a su deceso. “Había dejado de fumar, se estaba poniendo en forma. Era feliz, eso es todo lo que sé”, dijo con los ojos llenos de lágrimas en una charla que brindó junto a su compañera de reparto en Morning Show, Reese Witherspoon, quien la agarraba fuerte de la mano mientras hablaba.

“Esa mañana estuve literalmente mandándome mensajes con él, divertido Matty. No le dolía nada, no estaba luchando, estaba feliz”, confesó la estrella, quien también subrayó que su querido amigo no había recaído en las adicciones, a pesar de lo que algunos podrían creer luego de su lucha de años contra la adicción a las drogas y al alcohol.

Posteo de Jennifer Aniston en Instagram Instagram

Aniston quiso dejar bien en claro que Perry estaba en un gran momento. “Quiero que la gente sepa que estaba muy sano y recuperándose. Estaba en una búsqueda. Trabajaba muy duro”.

“Realmente le tocó un hueso duro de roer. Lo extraño mucho, todos lo extrañamos mucho. Nos hacía reír un montón”, aseguró la estrella de Murder Mistery, quien también elogió a su colega por darle vida al personaje de Chandler Bing. “Su forma de hablar creó un mundo totalmente diferente”, le dijo a la publicación. “En cierto modo, nos dejamos llevar por él. Simplemente añadió algo a nuestra alegría”.

