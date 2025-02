Las hipótesis detrás de la muerte de Gene Hackman

El actor Gene Hackman, de 95 años fue encontrado muerto en junto a su esposa, la pianista Betsy Arakawa (de 63) en la casa que compartían en Santa Fe, Nuevo México. Según informaron las autoridades, la policía local halló a la pareja sin vida junto a su perro el miércoles por la tarde. Si bien todavía no se determinó la causa del fallecimiento de los dos individuos y el animal, el sheriff del condado, Adan Mendoza, le adelantó al diario Santa Fe New Mexican que no creen que “haya habido ningún delito”.

Las hipótesis que giran en torno al caso y las pericias que se esperan

Al momento de las declaraciones del representante de las autoridades de Nuevo México, solo se había iniciado una investigación preliminar, ya que estaban a la espera de que se apruebe una orden de allanamiento para iniciar los estudios correspondientes. A partir de allí, empezaron a circular varias posibles hipótesis sobre lo que podría pasado con el matrimonio. De acuerdo con el medio británico The Sun, los cuerpos podrían haber estado allí por semanas, puesto que uno de ellos fue encontrado en estado de descomposición. Asimismo, afirmaron que la policía encontró “un frasco de pastillas abierto con pastillas esparcidas”, por lo que podría haberse tratado de una fuga de gas.

El actor Gene Hackman llega con su esposa, Betsy Arakawa, a la entrega de los 60 Globos de Oro en Beverly Hills, California, el domingo 19 de enero de 2003: este miércoles fueron hallados sin vida (AP Foto/Mark J. Terrill, Archivo) MARK J. TERRILL - AP

Según informaron en el artículo, los cuerpos fueron encontrados en habitaciones separadas y Gene Hackman estaba completamente vestido, por lo que se refuerza la hipótesis de la fuga de gas. Quien adelantó que esta podría ser efectivamente la causa de la muerte del matrimonio fue Elizabeth Jean Hackman, la hija del actor. En una entrevista con TMZ, afirmó que la familia cree que su padre y Betsy “murieron por inhalación de monóxido de carbono”, por lo que una compañía de gas se ofreció a ayudarlos en la investigación.

Por otro lado, el mismo medio confirmó que el sheriff Mendoza no descartó de plano que pueda haberse tratado de un doble homicidio, por lo que obtuvieron una orden de allanamiento. Esto se hizo de manera preventiva, por si en las próximas horas se encuentran con elementos que indiquen que podría haber sido un crimen y no una muerte accidental o trágica. Sin embargo, de momento, esa opción no tiene el respaldo suficiente.

Gene Hackman tenía 95 años AFP

Según explicó el jefe de la investigación, para ellos es costumbre solicitar este tipo de órdenes judiciales cuando están frente a estos casos, para evitar que se altere la evidencia ante la posible presencia de un crimen. Por este motivo, el simple hecho de que no hayan descartado la hipótesis de homicidio no refuerza la idea de que esto haya sucedido ni descarta la posibilidad de que una fuga de gas haya causado las muertes de Gene, Betsy y su perro. Lo único que demuestra este dato es, simplemente, que se están siguiendo los procedimientos estándar ordenadamente para evitar cualquier alteración de los hechos.

La casa donde Gene Hackman fue hallado sin vida junto a su esposa Foto Architectural Digest

En la misma línea, el sheriff Mendoza aseguró que la compañía de gas y los bomberos ya están trabajando en la casa donde se encontraron los cuerpos, para asegurarse de que los investigadores no corran peligro al entrar a allanar la propiedad. Hasta el momento, reveló que “no descartan nada y podría tratarse de doble homicidio, suicidio, muerte accidental o causas naturales”. En las próximas horas, tras las primeras autopsias, probablemente se revele más información al respecto.