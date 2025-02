Qué se sabe sobre las muertes de Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa: iniciaron una investigación

Gene Hackman y su mujer, Betsy Arakawa , fueron encontrados sin vida ayer en su casa de Santa Fe, en Nuevo México, junto al perro de la pareja. Mientras sus fanáticos lo recuerdan a través de sus mejores papeles y sus amigos y colegas lo despiden con emoción, la policía avanza en determinar la causa de su muerte. Según confirmó Adan Mendoza, el sheriff del Condado de Santa Fe, el caso es parte de una investigación policial activa y en curso.

Gene Hackman junto a su esposa Betsy Arakawa AP

El primer llamado a la policía para acudir a la residencia en Old Sunset Trail tuvo lugar el miércoles alrededor de las 13.45 (hora local). En esa comunicación, le dijeron a las autoridades que Gene Hackman, de 95 años, su esposa Betsy Arakawa, de 64 y un perro habían sido encontrados muertos, confirmó la oficial Denise Womack-Avila, en una declaración a NBC News. “No se sospecha que haya habido un crimen como factor en esas muertes en este momento, sin embargo, la causa exacta de la muerte no ha sido determinada”, agregó la funcionaria pública.

Si bien la policía fue informada del caso durante las primeras horas de la tarde del miércoles, los cuerpos de Hackman y Arakawa fueron identificados de manera formal en las primeras horas del jueves. La oficina del sheriff le dijo a la estación local KOB 4, según reprodujo la revista People, que un vecino llamó a la policía para realizar “un control de bienestar”, lo que derivó en el descubrimiento de sus cuerpos.

La extensa trayectoria de Gene Hackman

Gene Hackman y Ned Beatty, en una escena de Superman II

Nacido en San Bernardino, California, el 30 de enero de 1930, Hackman no quiso ser actor toda su vida. A los 16 años se alistó en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Mintió sobre su edad para que lo aceptaran y estuvo allí entre 1947 y 1952 como operador de radio de campo y después como periodista de radiodifusión, según indicó el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Posteriormente, se inscribió en la Universidad de Illinois para estudiar periodismo y producción de televisión. Unos años más tarde, a principios de la década del sesenta, encontró su vocación en la actuación.

A lo largo de su carrera interpretó diferentes papeles, entre ellos el del villano Lex Luthor en las películas de Superman de 1978 y 1980, en las que compartió elenco con Christopher Reeve, Marlon Brando y Trevor Howard. Ganó el Oscar al Mejor actor por su papel de Jimmy “Popeye” Doyle en el thriller de William Friedkin Contacto en Francia en 1971 y el de Mejor actor de reparto por interpretar a Little Bill Daggett en el western de Clint Eastwood Los imperdonables, de 1992.

Gene Hackman en Los excéntricos Tenenbaums (2001)

Sus otros papeles nominados al Oscar fueron el de Buck Barrow en la película Bonnie and Clyde (1967) y el de Gene Garrison en Mi padre… un extraño, de 1970. Asimismo, una de sus interpretaciones más icónicas fue la del agente Rupert Anderson en la película de 1988 Mississippi en llamas, en donde compartió elenco con Francis McDormand, Willem Dafoe y Brad Dourif, bajo la dirección de Alan Parker.

También protagonizó La conversación, Tribunal en fuga y Los excéntricos Tenenbaums, de Wes Anderson. Su última aparición en la gran pantalla fue en 2004 como Monroe Cole en Bienvenidos a Mooseport, película que coprotagonizó con Ray Romano bajo la dirección de Donald Petrie.

Su última aparición pública

Gene Hackman la última vez que se lo fotografió en público Splash News/The Grosby Group

En abril del año pasado, una foto de Hackman junto a Betsy caminando por una estación de servicio en Nuevo México dio vueltas al mundo. La postal del actor, de 94 años en ese momento, sorprendió por su estado. En la secuencia de fotos se ve a Hackman vestido con un pantalón jogging gris, una camisa a cuadros, un chaleco, zapatillas y una gorra de béisbol saliendo de una de las famosas tiendas 7-Eleven con un café en la mano derecha y un paquete de cigarrillos en la izquierda.

Esa postal y una salida pocos días antes marcaron un antes y un después: mostraron al actor por primera vez en 20 años. Luego de acudir en 2003 a la entrega de los Globo de Oro, donde le entregaron el premio Cecil B. DeMille; aparecer en la comedia de Ray Romano, Welcome To Mooseport, en 2004, y darle una entrevista a Larry King, donde anunció su retiro, Hackman dejó de mostrarse en público. Años más tarde, confirmó su decisión mientras promocionaba su tercera novela, Escape From Andersonville, en 2008.

LA NACION

