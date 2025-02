Así es la casa de Gene Hackman en Santa Fe: el lugar donde falleció el actor junto a su esposa

Gene Hackman, reconocido por su destacada trayectoria en el cine y ganador de múltiples premios, fue hallado sin vida junto a su esposa, Betsy Arakawa, en su hogar de Santa Fe, Nuevo México. La pareja residía en una casa ubicada en Old Sunset Trail desde hacía más de tres décadas, en un entorno apartado y con una arquitectura diseñada personalmente por el actor.

El retiro de Gene Hackman y su hogar en Nuevo México

El ganador de dos premios Oscar, quien dejó la actuación en 2004, eligió establecerse en Santa Fe para buscar tranquilidad lejos del ambiente de Hollywood. Su casa, ubicada en una colina rodeada de pinos y con vistas panorámicas hasta las montañas de Colorado, se convirtió en su refugio durante sus últimos años.

Gene Hackman junto a su esposa Betsy Arakawa AP

La propiedad, de aproximadamente cinco hectáreas, fue adquirida en la década de 1990 y pasó por una completa transformación arquitectónica bajo su supervisión.

El actor, con la ayuda de los arquitectos Harry Daple y Stephen Samuelson de Studio Arquitectura, remodeló completamente una estructura de los años 50, para ampliar los espacios y fusionar distintos estilos. El resultado fue una combinación de influencias Pueblo, ciudad de Colorado, colonial de Nuevo México y barroco español. Se eliminaron techos originales para elevar los cielorrasos, lo que otorgó mayor amplitud y luminosidad a los espacios interiores.

El diseño interior fue otra de sus grandes pasiones. Gene Hackman buscó que su hogar transmitiera historia, por lo que aplicó técnicas que simularan el paso del tiempo en paredes, techos y pisos. Según contó el actor en una entrevista con Architectural Digest, utilizó yeso tratado para dar la impresión de filtraciones antiguas y oscureció estratégicamente algunas áreas para un efecto de envejecimiento.

Además, las vigas de madera fueron trabajadas artesanalmente para otorgarles un aspecto rústico y tradicional.

La casa de Gene Hackman se encontraba sobre una colina con vistas panorámicas hasta las montañas de Colorado Foto Architectural Digest

La casa de Hackman en Old Sunset Trail, Santa Fe

Cada rincón de la casa reflejaba la personalidad y el gusto del actor, quien participó en la planificación de la distribución de los espacios y en la selección de materiales. A nivel decorativo, optó por una combinación de piezas adquiridas en subastas en Nueva York, tiendas de antigüedades en Alemania y establecimientos en Los Ángeles y Santa Fe. La residencia contenía una mezcla de muebles del suroeste estadounidense con elementos europeos.

La vivienda también fue diseñada para el descanso y el entretenimiento. De acuerdo con Architectural Digest, una de sus características más destacadas era una amplia sala de estar con columnas de troncos de árboles y un sistema de sonido de última generación. Además, incluyó un techo tradicional de lámina de acero recubierta de estaño estampada en algunas habitaciones, elaborado a medida por un artesano local.

La casa de Gene Hackman contaba con una sala de estar rodeada de naturaleza Foto Architectural Digest

La influencia de Gene Hackman en Will Smith

La influencia de esta residencia trascendió más allá de la vida personal del actor. Will Smith, quien trabajó con él en Enemy of the State (1998), visitó la propiedad y quedó tan impresionado por su arquitectura que contrató al mismo arquitecto, Stephen Samuelson, para diseñar su propio refugio familiar en las colinas cercanas a Malibú, según Architectural Digest.

Gene Hackman, ganador de dos premios Oscar por sus actuaciones en The French Connection (1971) y Unforgiven (1992), además de cuatro Globos de Oro, dos BAFTA y un premio del Sindicato de Actores, se había retirado de la actuación hace aproximadamente dos décadas. Junto a su esposa Betsy, con quien contrajo matrimonio en 1991, había encontrado en esta residencia el retiro perfecto lejos de los reflectores de Hollywood.

Lo que distingue esta residencia es su carácter arquitectónico híbrido, que integra elementos de estilo Pueblo, colonial de Nuevo México y barroco español Foto Architectural Digest

La muerte del actor de Hollywood y su esposa

El miércoles por la tarde, las autoridades del Condado de Santa Fe confirmaron el hallazgo de Gene Hackman, de 95 años, y su esposa Betsy Arakawa, una pianista clásica de 63 años, sin vida en su hogar. También se encontró el cuerpo de su perro. Un comunicado retomado por los medios locales informó que la investigación sigue en curso, pero que hasta el momento no hay indicios de que se haya tratado de un crimen.

Tras su retiro del cine, Hackman se dedicó a la escritura y al diseño de su residencia en Santa Fe, donde encontró un espacio de calma y creatividad. La casa que diseñó con esmero y que reflejaba su personalidad se convirtió en el escenario de sus últimos días.

“Tenía una especie de magia”, había comentado el actor de Hollywood en su entrevista con Architectural Digest, en la cual explicó su atracción por Santa Fe después de haber filmado varias películas en la zona.