La romántica postal de Nicolás Vázquez y Dai Fernández, enamoradísimos en Nueva York

El amor está en el aire. Después de meses de rumores, especulaciones y entredichos y tras separarse de Gimena Accardi, su pareja durante 18 años, hoy Nicolás Vázquez vive, sin esconderse, su romance con su coprotagonista de Rocky, Daiana Fernández. Luego de confirmar la relación, los actores volaron juntos a los Estados Unidos para cumplir compromisos relacionados con la obra de teatro. Si bien hicieron un viaje “laboral” también hubo tiempo para el disfrute. En las últimas horas, el actor sorprendió a todos al compartir su primera postal romántica con su nueva pareja frente a un lugar emblemático de Nueva York.

Tras varios rumores y especulaciones, hoy Nico Vázquez y Dai Fernández disfrutan a pleno de su relación (Foto: Instagram @nicovazquezok)

El lunes 3 de noviembre, Vázquez, Fernández y el resto del equipo creativo de Rocky llegaron al Aeropuerto Internacional de Ezeiza para abordar un avión que los llevaría directo a Nueva York. Según reveló él, allí tendrían una importante reunión para tratar de concretar la visita de Sylvester Stallone a la Argentina para el año entrante. Además de generar contenido para la nueva temporada de la obra, trascendió que el actor el domingo participará de la Rocky Run, una icónica carrera en la ciudad de Filadelfia.

Fiel a su estilo, el ex Casi Ángeles no dudó de hacer partícipes a sus 4.3 millones de seguidores de Instagram de su estadía en La Gran Manzana y la foto que eligió subir a sus historias sorprendió a más de uno. ¿El motivo? Fue el “blanqueo” de su relación con Fernández en las redes sociales. En la imagen que publicó se lo pudo ver abrazado a su nueva pareja frente al Radio City Music Hall, uno de los teatros más icónicos de Nueva York. Posaron como clásicos turistas con amplias sonrisas y con looks combinados: camperas y pantalones negros, remeras blancas, lentes de sol y collares plateados.

Nicolás Vázquez compartió una foto de su viaje con Dai Fernández en Nueva York (Foto: Instagram @nicovazquezok)

Antes de hacer el primer viaje internacional con su nueva pareja, Nicolás Vázquez habló con Puro Show (eltrece) y dijo: “Estoy tratando de vivir el momento día a día, el aquí y ahora. Le doy mucha importancia a eso. Nos sentimos bien, nos queremos mucho, nos vamos conociendo desde otro lugar, y eso está bueno. No sé si puedo hablar mucho de esto porque siento que a la historia la quiero contar más para adentro que para afuera y estoy muy contento”.

Nico Vázquez y Dai Fernández viajaron juntos tras confirmar su relación

Asimismo, fue consultado por los dichos de Gonzalo Gerber. El bailarín, expareja de Fernández y excompañero de ambos en Tootsie, dijo que se enteró de la relación por la prensa. Ante eso, el actor remarcó que “es un muy buen tipo” y un gran compañero. “Trabajamos muy bien y obviamente tuvo una relación hermosa con Dai, así que también le deseamos lo mejor y que esté muy bien”, sostuvo. Si bien remarcó que no son amigos, dejó en claro que no tendría inconvenientes en volver a trabajar con él.

Por su parte, Fernández también habló con las cámaras de eltrece, pero fue un poco más escueta que Vázquez. Aseguró que entre ellos está “todo bien”, pero evitó ahondar en detalles. Con respecto a Gerber, afirmó que le deseaba lo mejor y que se quieren mucho. Además, comentó que continúan en contacto con su ex, puesto que tienen una perrita en común. Aunque el bailarín la dejó de seguir en Instagram, ella aseguró que eso es “cero grave”. “La vida es otra cosa, no es eso, no son las redes”, aclaró.