Si bien muchos dicen que “el tiempo todo lo cura” o al menos que alivia un poco las heridas, lo cierto es que esta regla no aplica en todos los casos. Corría 2017 cuando la relación de Nicole Neumann y Fabián Cubero llegó a su fin y no precisamente en el mejor de los términos. Él formó pareja con Micaela Viciconte, madre de su hijo menor, Luca, y ella acaba de casarse con Manu Urcera con quien espera un bebé. Pero, a pesar de los años y de que hay menores en el medio, las mujeres tienen “la peor de las ondas” entre ellas. En las últimas horas, la modelo hizo una publicación en Instagram y la reacción que tuvo la influencer no pasó inadvertida.

Nicole Neumann vive un momento de ensueño. El 7 de noviembre se casó por civil con Manuel Urcera y el 8 de diciembre celebraron con una mega fiesta de la que participó su hija mayor, Indiana. La relación entre ambas fue tema de discusión este año, puesto que la adolescente tomó distancia y se fue a vivir con su padre. No obstante, parece que el vínculo mejoró, puesto que compartieron juntas un día tan importante. ¿La frutilla del postre? La modelo está embarazada y espera a su cuarto hijo.

Las tres hijas de Nicole Neumann estuvieron presentes en el casamiento (Fuente: Instagram/@Gossipeame)

Pasada la gran celebración, la integrante del staff de Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece) recurrió a su cuenta de Instagram para pedirles ayuda a sus 2 millones de seguidores. “¿Alguien tiene data de empresa que imprima álbumes de fotos tipo libro? ¡Gracias!”, escribió en una storie que subió a Instagram. Al parecer, quiere armar algo especial con las fotos de su casamiento para atesorarlas para siempre.

Pero, la cuestión llegó una hora después cuando varias cuentas de Instagram advirtieron un movimiento en el perfil de Micaela Viciconte. Es de público conocimiento que ellas no tienen una buena relación y una publicación que hizo la exCombate, fue tomada como una “ayuda indirecta” a Neumann.

El posteo que hizo Nicole Neumann en sus Stories de Instagram (Foto: Instagram @nikitaneumannoficial)

La influencer subió a sus stories de Instagram un par de videos para mostrarle a sus seguidores su “fotolibro personalizado”, justamente lo que pidió Nicole Neumann que le recomienden en sus redes. “Vos podés elegir el diseño, las fotos, como van. Está bueno porque uno tiene un montón de fotos en el celular, pero después algunas las vas perdiendo en el camino. Entonces, me pareció bueno que Luca tenga su libro con fotos de todos sus recuerdos”, comentó Viciconte al mostrar el producto y promocionar a quienes se lo hicieron llegar.

Además de mostrar las fotos que eligieron para el libro, también le dio un primer plano a la frase de la portada: “Antes que todo, primero es mi familia”. “Tener este tipo de fotos guardadas en un álbum es súper lindo; es un recuerdo que no te vas a olvidar”, comentó la exparticipante del Bailando y sentenció: “Aparte tenés todos los sentimientos, los momentos vividos, así que se los recomiendo”.

Si bien pudo haber sido una mera coincidencia, lo cierto es que dada la rivalidad que existe entre ambas, varias cuentas de Instagram, incluidas las de Gossipeame y El ejército de LAM dieron cuenta de la reacción de Viciconte tras el posteo de Neumann.

El álbum de fotos inédito del casamiento de Nicole Neumann y Manuel Urcera

Nicole Neumann ya tendrá en mente algunas postales muy especiales para incluir en su libro de fotos. Los flamantes recién casados quisieron compartir con sus seguidores algunas imágenes del mega casamiento para 500 invitados que organizaron en un campo de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires.

La emoción de Nicole Neumann en su casamiento con Manu Urcera Instagram: nikitaneumannoficial

En las imágenes se pudo ver el vestido de Laurencio Adot que lució Nicole, así como la profunda emoción que sintió en el momento de dar el “sí, quiero” y anunciar su embarazo. Asimismo, los novios compartieron postales de la romántica sesión de fotos que se hicieron en la locación del casamiento.

Nicole Neumann y Manuel Urcera posaron el día de su boda Instagram: nikitaneumannoficial