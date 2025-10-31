Las mejores series y películas de Netflix para disfrutar el primer fin de semana de noviembre

Maratonear con el mejor contenido de Netflix se convirtió en uno de los planes favoritos para hacer durante el fin de semana. Como cada viernes, la plataforma de streaming dejó listo el top ten del contenido más visto en Argentina.

A continuación, la lista de las producciones de las que podrás disfrutar las próximas 48 horas. Agregá a favoritas la que más te gusta, prepará un buen balde de pochoclos y cancelá tu agenda porque no vas a querer levantarte del sillón.

Las cinco mejores películas para ver este fin de semana en Netflix

1. Una casa llena de dinamita (2025)

Suspenso/Drama. Cuando un misil de origen no identificado es lanzado contra Estados Unidos, la Casa Blanca comienza una carrera contrarreloj para determinar quién es el responsable y cómo actuar en consecuencia. Duración: 1 h 52 min. Ver Una casa llena de dinamita.

Una casa llena de dinamita, tráiler oficial

2. Aileen: la reina de las asesinas en serie (2025)

Documental/Biográfico. Aileen Wuornos es un caso excepcional: una mujer convertida en asesina en serie. De los abusos en la infancia a las confesiones en prisión, este documental revisita su historia. Duración: 1 h 44 min. Ver Aileen: la reina de las asesinas en serie.

Tráiler de Aileen: la reina de las asesinas

3. Maldita suerte (2025)

Suspenso. Bajo las luces de los casinos de Macao, un apostador, huyendo de su pasado y de sus deudas, queda fascinado con una enigmática mujer en una mesa de las apuestas. Duración: 1 h 44 min. Ver Maldita suerte.

Maldita suerte, tráiler oficial

4. 27 noches (2025)

Drama/Comedia. Martha Hoffman, una excéntrica y adinerada mecenas de 83 años, es internada en una clínica psiquiátrica por petición de sus hijas, quienes aseguran que sufre demencia. El perito judicial Casares investiga si Martha realmente está enferma o si simplemente eligió vivir sus últimos años con absoluta libertad, mientras se cuestiona si la internación es un acto de protección o un intento de controlar su fortuna. Duración: 1 h 48 min. Ver 27 noches.

27 noches, adelanto

5. Las guerreras K-pop (2025)

Fantasía. La película animada sigue a tres ídolas del K‑pop que, además de cantar y bailar, son secretamente cazadoras de demonios. Juntas deben enfrentar a una banda rival de hombres poseída por fuerzas oscuras que amenaza con robar las almas de sus fans. Con mucha música, humor y acción, la historia mezcla el mundo del espectáculo con la fantasía y la aventura. Duración: 1 h 35 m. Ver Las guerreras K-pop.

Tráiler oficial de la película Las guerreras del K-pop

Las cinco mejores series para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. La agente encubierta (2025)

Suspenso/Drama. Tras infiltrarse en un imperio criminal, la agente encubierta Tea se debate entre su misión y el deseo de ayudar a escapar a la novia del cabecilla. Duración: seis episodios. Ver La agente encubierta.

La agente encubierta, tráiler oficial

2. Los dueños del juego (2025)

Suspenso/Drama. Un joven aspira a ascender en el turbio mundo del juego clandestino de Río, sin imaginar la red de traiciones, deseos y sangre que lo aguarda. Duración: ocho episodios. Ver Los dueños del juego.

Los dueños del juego, tráiler oficial

3. Nadie quiere esto 2 (2025)

Romance/Comedia. Después de haber superado los problemas de la primera temporada, en Joanne y Noah finalmente están juntos, pero a medida que avanza la relación salen de la fase de “luna de miel” y aparecen nuevos desafíos que deberán enfrentar. Duración: diez episodios. Ver Nadie quiere esto 2.

Nadie quiere esto 2, tráiler

4. El imperio de Ámsterdam (2025)

Suspenso/Drama. Cuando se descubre la infidelidad de Jack van Doorn, el famoso fundador del imperio de los coffee-shops ‘Jackal’, su esposa Betty se convierte en su peor enemigo, que planea destruirlo y hacerse con su cadena. Duración: siete episodios. Ver El imperio de Ámsterdam.

El imperio de Ámsterdam, tráiler oficial

5. El monstruo de Florencia (2025)

Suspenso/True Crime. Cuando el Monstruo de Florencia ataca de nuevo en 1982 y mata a otra pareja joven, la policía recuerda un homicidio de 1968 que también ocurrió en un auto y por la noche. La policía busca pistas y un sospechoso se esconde cuando la verdadera naturaleza de un atormentado lío amoroso del pasado sale a la luz. Duración: cuatro episodios. Ver El monstruo de Florencia.