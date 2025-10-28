La miniserie oculta de Netflix que es ideal para maratonear en un solo día

Netflix posee un amplio catálogo de opciones para disfrutar durante un fin de semana o, incluso, para ver en tan solo un día. Si sos de aquellos que no tiene el tiempo suficiente para ver una película o producción de varios capítulos, quizás Troya, la caída de una ciudad, sea tu mejor opción. Enterate por qué se la considera una joya oculta de la plataforma.

La historia cuenta el romance entre Helena de Esparta y el príncipe Paris, con base en los mitos griegos distintos a la Ilíada de Homero (Netflix)

Todo sobre Troya: la caída de una ciudad

Esta serie televisiva se estrenó en 2018 para la cadena de la BBC One y desembarcó el mismo año en Netflix. Fue creada por David Farr y es de origen británico. A poco de emitirse conquistó a los espectadores por su trama histórica y romántica.

La miniserie de ocho capítulos sigue la Guerra de Troya, sucedida entre los siglos XII y XIII a.C., entre troyanos y griegos. Durante cada entrega se escenificó el conflicto bélico que duró 10 años. Su ambientación invita a todos a imaginar cómo era la vida en aquella época, donde tuvo lugar este famoso hecho de la antigüedad.

La Guerra de Troya es el eje central de la serie como desencadenante del romance infiel de Helena (Fuente: Netflix)

Además de enseñar el suceso determinante sobre la caída de la ciudad, también se profundizó en el enamoramiento entre Paris -príncipe troyano- y Helena, la esposa del rey Menelao.

A lo largo de la producción se muestra el vínculo que entretejieron desde las sombras para no ser descubiertos, hasta que ambos escapan a la ciudad de Troya para refugiarse.

La trama pone en evidencia cómo Helena y Paris se van de Esparta y esa decisión desencadena la batalla griega-troyana. Cabe aclarar que no es una adaptación de la Ilíada de Homero, sino una versión original de los mitos helenos que se crearon hace más de 3000 años.

A través de esta proyección se intentó darle vida y reconocer esos relatos desconocidos, con otra mirada de la famosa ficción. Incluso se le brindó una perspectiva actual, donde los Dioses griegos no son blancos, sino de color.

La miniserie sorprende a los espectadores por el paisaje, la música y el vestuario que se utilizó. La producción se rodó íntegra en Ciudad del Cabo y solo consta de una temporada. La dirección estuvo a cargo de Owen Harris y Mark Brozel.

La trama se enfoca en la destrucción de la ciudad troyana y en la pasión de dos amantes (Fuente: Netflix)

El elenco está compuesto por Louis Hunter como Paris /Alejandro, Bella Dayne como Helena de Troya, David Threlfall como Príamo, Joseph Mawle como Odiseo, David Gyasi como Aquiles y Jonas Armstrong como Menelao, entre las interpretaciones más destacables de un total de 28 actores.

Troya, la caída de una ciudad, no solo habla de la reconocida historia que figura en la Ilíada, sino que plantea diferentes preguntas para quien la ve y lo invita a reflexionar sobre la lealtad, el amor, la pasión, el destino y el poder. Esta es la esencia que pretende mantener al espectador expectante hasta el final.

Qué dice la crítica al respecto

Rupert Hawksley del diario Telegraph señaló: “Una visión refrescante de una de las historias más importantes de todos los tiempos”. Mientras, Camilla Long de The Times reprochó: “Está tan lejos de algo que Sófocles podría reconocer que deberían haberla llamado: Las verdaderas amas de casa de Ilium”.

Por otro lado, Steve Greene de IndieWire describió: “Ofrece algunas actuaciones impresionantes, pero poco más (...) El resultado es una serie que es más competente que cautivadora”.