Las películas ganadoras de los Oscar 2023, según los últimos pronósticos: qué dicen las apuestas

escuchar

La temporada de premios 2023 llega a su fin el domingo 12 de marzo con la tan esperada entrega de la 95° edición de los Oscar, organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Este año hay una gran expectativa, pero también mucha incertidumbre por conocer quién se llevará el máximo galardón de la noche. Si bien aún faltan un par horas para conocer el resultado final, algunos fanáticos hicieron sus apuestas y perfilaron a una cinta como posible ganadora de la noche.

Esta edición de los premios de la Academia es muy especial para los argentinos, ya que Argentina,1985, el film dirigido por Santiago Mitre y protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani, compite como mejor película internacional. Esto genera mucha ilusión y los fans están a la espera para conocer el contenido del sobre que se leerá en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California.

Top Gun: Maverick es una de las 10 nominadas a mejor película en los Oscar 2023 (Foto: CULTURA PARAMOUNT PICTURES)

Pero, sin dudas, la terna más importante de la noche es la de mejor película. Se hicieron debates y también análisis y algunos hasta recurrieron a las apuestas. El sitio Bplay permite apostar por cuál de las 10 nominadas podría ganar entre Tár; Elvis; Top Gun: Maverick; Avatar: El camino del agua; El triángulo de la tristeza; Ellas hablan; Los Fabelman; Sin novedad en el frente; Los espíritus de la isla; y Todo en todas partes al mismo tiempo.

Según el sitio de apuestas, la que tendría más posibilidades de llevarse el premio a mejor película sería Todo en todas partes al mismo tiempo (Everything everywhere all at once), la cual arrasó en la temporada de premios. La seguiría de cerca Los espíritus de la isla (The Banshees of Inisherin) y después, aunque un poco más lejos, Los Fabelman (The Fabelmans).

Según las apuestas, Todo en todas partes al mismo tiempo se perfila como mejor película en los Oscar (Foto: Biplay)

Sobre las siete restantes, según el sitio de apuestas, se ubicó en cuarto lugar a Top Gun: Maverick -la segunda parte del film de 1986-; en el quinto Sin novedad en el frente (All quiet on the western front), en el sexto Tár y en el séptimo Elvis, protagonizada por Austin Butler uno de los grandes favoritos a ganar como mejor actor.

Tár - Tráiler

Las tres que tienen menos posibilidades de ganar, según las apuestas son, Ellas hablan (Women talking), El triángulo de la tristeza (Triangle of sadness) y Avatar: El camino del agua (Avatar: The way of water). Aunque según el sitio web, Todo en todas partes al mismo tiempo corre con ventaja, habrá que esperar hasta las primeras horas del lunes para conocer quien se lleva la máxima distinción.

LA NACION