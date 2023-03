Cuáles son los actores favoritos a ganar el Oscar 2023

escuchar

Con dos nombres que pisan fuerte y pelean cabeza a cabeza por quedarse con el premio a mejor actor en los Oscar 2023, solo resta esperar a que el próximo domingo 12 de marzo, a las 21, arranque la entrega de los premios número 95 de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, los más importantes de la industria del cine, y sobre el final de la noche se descubra el gran ganador.

Paul Mescal y Frankie Corio en Aftersun A24

Este año, la categoría a mejor actor está integrada por cinco grandes intérpretes y algunas historias personales que trascendieron lo realizado en la pantalla grande. Así, por ejemplo, cuando se dieron a conocer los nombres de los competidores, el de Paul Mescal dejó a más de uno -incluso al mismísimo actor- con la boca abierta. El irlandés, con no más de tres años de fama, se ganó un lugar dentro de una de las categorías más codiciadas por su trabajo en Aftersun. Diferente pero también emotivo fue el caso de Brendan Fraser, quien con su composición para La Ballena logró volver al centro de la escena luego de una larga y dolorosa ausencia que incluyó una historia de abuso sexual y una cancelación de algunos directivos de la industria. Su regreso, y su interpretación, le valieron a lo largo de la temporada de premios varios galardones, ovaciones de pie y muchas lágrimas de emoción. Austin Butler por su Elvis en la biopic que lleva el nombre del rey del Rock & Roll; Colin Farrell por Los espíritus de la isla, y Bill Nighy por su rol en Living completan la lista.

Farrell, en una escena de Los espíritus de la isla

Otro de los misterios de la noche que se van a descubrir sobre el final de la gala es quién será el encargado de entregar el premio a la mejor actriz, honor que recae sobre el ganador del rubro masculino del año anterior. Con Will Smith vetado por la Academia para participar de cualquiera de las actividades que realiza hasta 2032 por la cachetada que le propinó en vivo a Chris Rock en la entrega de los Oscar del año pasado, todavía no se decidió -o no trascendió-, sobre quién recaerá ese rol central en esta oportunidad.

Fraser, un paso adelante

Aunque el pulso cambia minuto a minuto, en esta categoría hay dos grandes candidatos a llevarse la estatuilla este domingo: Brendan Fraser por La ballena y Austin Butler gracias a su retrato de Elvis, analizó el crítico de LA NACION Guillermo Courau. Bastante más atrás están Colin Farrell, a pesar de su magnífica interpretación en Los espíritus de la isla, Bill Nighy (Living) y Paul Mescal (Aftersun). Dando por sentado los méritos artísticos de los cinco contendientes, si uno quisiera medir el éxito en base a los premios de la industria: Fraser se llevó el galardón mayor de los SAG y los Critics Choice, mientras Butler se quedó con el Bafta y el Globo de Oro. Además, este último sale airoso en la composición de un mito norteamericano, género que es uno de los preferidos de los votantes de la Academia. Claro que, con 30 años, tiene tiempo de sobra para levantar la estatuilla en el futuro. Por otro lado, si Fraser no gana este año probablemente no sepa qué más hacer para que lo tengan en cuenta. Dejó el humor simplón que dominó la mayor parte de su carrera, se sumergió con mucha sensibilidad en un papel sumamente complejo, y soportó que incrementen aún más su tono corporal con toneladas de maquillaje. Es el ABC del actor de Hollywood, que colegas e industria deberían reconocer. En el boca de urna Fraser corre con ventaja aunque, a la hora de la verdad, puede ser otra la historia.

Qué dicen las apuestas

Además de la opinión de los críticos y los actores que resultaron ganadores en las distintas entregas de premios que funcionan como la antesala de los Oscar -por ejemplo los Globos de Oro y los SAG Awards-, las apuestas suelen dar buenos indicios de lo que puede llegar a pasar en la gran noche del cine. En esta oportunidad, el sitio Oddschecker recolectó información de los distintos sitios de juego y si bien hay un candidato que se destaca, otro de los nominados lo sigue muy de cerca. El elegido de los jugadores para levantar el Oscar es Brendan Fraser . Muy cerca quedó Austin Butler, mientras que las chances parecen remotas -o podrían hacer muy rico a algún jugador arriesgado- para Paul Mescal, Colin Farrell y Bill Nighy.

Bill Nighy completa la lista de nominados por su actuación en Living A.M.P.A.S. viaThe Grosby Group

Día, horario y dónde ver la transmisión

La ceremonia se realizará este domingo 12 de marzo, a partir de las 21, en el Teatro Dolby de Los Ángeles, donde se realiza desde 2002. Con la conducción del comediante Jimmy Kimmel (en su tercera aparición como anfitrión), la transmisión en vivo estará a cargo de TNT, TNT Series mientras que por primera vez se sumará la opción de verlo en streaming por la plataforma HBO Max.

Dónde ver la alfombra roja

La alfombra roja de los premios Oscar lista para recibir a los nominados en Los Angeles CHRIS PIZZELLO - POOL

Este domingo, desde las 18, E! Entertainment presentará su tradicional cobertura desde la alfombra roja, Live From the Red Carpet con todos sus especialistas siguiendo particularmente a los nominados latinos. Además, a partir de las 20 comenzará el preshow oficial Punto de encuentro, que anticipará la intimidad de la gala que nadie puede perderse con analistas y comentaristas expertos (una vez finalizada la transmisión, tanto la ceremonia como el preshow, estará disponible en HBO Max hasta el miércoles 16). La conducción de este segmento estará en manos de Heisel Mora y Anais Castro, mientras que Axel Kuschevatzky — productor de Argentina, 1985 — y Lety Sahagún entrevistarán a los nominados.

