Las reveladoras escenas post-crédito de Venom: Carnage liberado que conectan al simbionte con Spider-Man

Venom: Carnage liberado llegó finalmente a las salas de cine de Europa (y también de Argentina) tras un estreno escalonado en todo el mundo. Los espectadores de todos los países podrán disfrutar ya de las aventuras del simbionte, y en especial de su reveladora escena post-créditos. Una secuencia que abre un mundo de posibilidades y sobre la que se pronunció el director de la película, Andy Serkis.

[Atención: esta noticia contiene spoilers]

La escena post-créditos, que se filtró hace semanas, muestra a Eddie y a Venom descansando en su habitación de hotel viendo la televisión. Es entonces cuando Venom le dice a Eddie que vivió muchos años y que vio cosas que él no podría comprender, como otros universos. El simbionte se ofrece a mostrarle a Eddie un vistazo rápido de estas experiencias, y de repente la habitación parpadea a su alrededor y se encuentran en una habitación de hotel mucho más lujosa y diferente.

Y no solo cambia la habitación, el programa de televisión que están viendo también es otro. Ahora en pantalla aparece J. Jonah Jameson (J. K. Simmons) revelando la identidad de Peter Parker como Spider-Man, tal y como mostró el final de Spider-Man: Lejos de casa. (Aunque debe tenerse en cuenta que no es exactamente la misma escena de la película. Entonces Venom se acerca a la televisión y dice “Ummm... ese tipo” mientras lame la pantalla.

Tráiler de Venom: habrá venganza

Durante una conversación con The Hollywood Reporter, Andy Serkis señaló que la aparición del Hombre araña en esta secuencia extra implica dar “un paso más allá” en el universo de Venom... y también en el de Spider-Man. “No podría haberlo supuesto más, ni aunque lo hubiéramos intentado”, reveló.

“Era algo sobre lo que se había hablado, incluso antes de que me uniera a la película”, explicó el director antes de añadir: “Hubo momentos en los que Spider-Man iba a estar en la historia, pero al final no fue así”. “Pero no, decidimos que queríamos explorar el universo de Venom primero, así que mientras estábamos llevando a cabo el rodaje, tuvimos que tener la conversación, pero no fue hasta mucho, mucho después que llegamos a la conclusión exacta de qué clase de adelanto queríamos meter”.

Aunque no está confirmado, todo parece indicar que Venom estará implicado de algún modo en los acontecimientos de Spider-Man: Sin camino a casa. Para descubrirlo, los fans tendrán que esperar al estreno del film el próximo 16 de diciembre.