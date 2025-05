Laurita Fernández pasó por la peluquería y la compararon con Rocío Pardo, la actual novia de su ex, Nicolás Cabré

Cortarse el pelo en momentos de crisis puede ser un acto simbólico de renovación, liberación y empoderamiento, y, en medio de los rumores de crisis de Claudio ‘Peluca’ Brusca, Laurita Fernández sorprendió al mostrar el radical cambio de look que se hizo en las últimas horas. Sin embargo, lo que más llamó la atención es que sus fanáticos notaron un gran parecido con Rocío Pardo, la actual novia de su expareja, Nicolás Cabré.

Laurita Fernández y Rocío Pardo, la ex y actual de Nicolás Cabré (Foto: Instagram/@holasoylaurita @rrociopardo)

“Y vino el flequillo, no más! (...) Que más puedo pedir? ¡Me animé a cambiar un poco, en manos de talentosos y buena gente", escribió en la descripción del reel que publicó en Instagram, cuenta en la que acumula 4.9 millones de seguidores. Allí, se la vio lucir su flequillo largo y semiabierto dentro de su auto, el cual identifica como “su monoambiente”. El momento fue musicalizado con “Blank Space” de Taylor Swift, el hit que la artista estadounidense grabó en 2014 y no tardó en convertirse en un éxito mundial.

Laurita Fernández apostó al flequillo (Foto: Instagram/@holasoylaurita)

Luego, compartió una series de imágenes de la sección fotográfica que protagonizó, donde posó desde distintos ángulos con un vestido de hilo manga larga blanco, con botones y un tajo en la parte superior con el que lució también sus increíbles botas bucaneras; mientras que su rostro resaltó por sus labios rojos y ojos color miel.

El total white con el que Laurita Fernández causó furor en Instagram (Foto: Instagram/@holasoylaurita)

Además de miles de likes, la conductora recibió cientos de comentarios de los usuarios, quienes además de compararla con Guillermina Valdés, no dudaron en decirle que tenía un parecido con la actual novia de Nicolás Cabré, con quien compartió varios años de su vida.

Algunos de los comentarios en los que compararon a Laurita con Rocío Pardo (Foto: captura Instagram/@holasoylaurita)

“Parece el look de Rocío Pardo”; “Te digo que en la última tenés un aire a Rocío Pardo”; “Muy Rocío Pardo”; “Es muy parecida a la actual novia de Cabré” y “Cada día más linda, pero ¿no es muy parecida a la actual de Cabré?“, fueron solo algunos.

Pero esta no es la única noticia por la que Fernández fue noticia en los últimos días. Después de rumores de infidelidad y de ser acusada de haber tenido un affaire con Emiliano Toper, quien trabaja en Bienvenidos a ganar (elnueve), programa que ella conduce y Brusca produce, la coreógrafa decidió romper el silencio. “No quiero hablar de todo... tiene que ver de verdad con un momento de buscar la mejor manera de hacernos bien, de estar bien cada uno”, dijo Laurita en diálogo con Puro Show (eltrece) y comentó que se vio obligada en salir a hablar debido a que “se estaban diciendo un montón de cosas que nada que ver”.

Laurita Fernández habló de su relación con "Peluca" Brusca

En ese sentido, no confirmó ni desmintió la separación, pero sí reconoció que ellos “estaban bien como personas”. “Nosotros habíamos estado sin hablar, con una distancia para entender y procesar que nos estaba pasando a cada uno y no habíamos vuelto a hablar. Entonces de pronto era ‘¿qué voy a decir si no hablamos entre nosotros? Si no nos habíamos sentado a ver qué nos pasaba’“, sostuvo.

Laurita y Peluca se mostraban muy enamorados en redes sociales Instagram: @holasoylaurita

Y aclaró: “Siempre fue una relación divina en la que hay muchísimo amor, y después encontraremos la mejor manera... Pero es eso, salí a hablar cuando decían que estaba con un pibe del programa, uno del teatro... siempre la ligo desde ese lado. Eso no, nada que ver".