Laurita Fernández se refirió a los rumores de separación de Claudio ‘Peluca’ Brusca y fue tajante: “Una distancia”

A principios de este mes se hicieron eco fuertes rumores de que Laurita Fernández y Claudio “Peluca” Brusca atravesaban una fuerte crisis. De acuerdo a las primeras versiones, la decisión de separarse habría sido de ella e incluso se la vinculó sentimentalmente con un compañero de trabajo de ambos. Ahora, la bailarina volvió a hablar públicamente de su situación sentimental y reflexionó sobre su presente con el productor.

“No quiero hablar de todo... tiene que ver de verdad con un momento de buscar la mejor manera de hacernos bien, de estar bien cada uno”, dijo Laurita Fernández en diálogo con Puro Show (eltrece). En este sentido, reconoció que le hubiese gustado atravesar el momento “sin revuelo”, pero explicó que salió a hablar “cuando ya deliraban con un montón de cosas que nada que ver”.

A principios de mayo surgieron fuertes rumores de que Laurita Fernández y Claudio Brusca estaban en crisis Instagram: @holasoylaurita

Acto seguido, recordó lo ocurrido cuando rompió el silencio por primera vez luego de que estallara el escándalo. En ese momento evitó confirmar o desmentir la separación. Reconoció ante la prensa que no quería hablar y que ellos estaban “bien” como personas. “Nosotros habíamos estado sin hablar, con una distancia para entender y procesar que nos estaba pasando a cada uno y no habíamos vuelto a hablar. Entonces de pronto era ‘¿qué voy a decir si no hablamos entre nosotros? Si no nos habíamos sentado a ver qué nos pasaba’“, sostuvo ahora.

“Siempre fue una relación divina en la que hay muchísimo amor, y después encontraremos la mejor manera... Pero es eso, salí a hablar cuando decían que estaba con un pibe del programa, uno del teatro... siempre la ligo desde ese lado. Eso no, nada que ver", aclaró. A su vez, confirmó que, tal y como trascendió, Brusca asistió al cumpleaños de su madre invitado por ambas. “Él es parte”, enfatizó.

"Nosotros habíamos estado sin hablar, con una distancia para entender y procesar que nos estaba pasando a cada uno", dijo Laurita Fernández (Foto: Instagram @holasoylaurita)

Luego reflexionó en lo difícil que fue el hecho de que lo que acontecía en su vida sentimental se hiciera público y sobre todo que se dijeran cosas que no eran ciertas: “Me había olvidado lo que se sentía o como uno podía llegar a transitarlo y me puso triste, me generó como impotencia e incomodidad y rápidamente el impulso de contestar y decir ‘no me muero si su familia o la mía creen algo así...’ y después me acordé de que era mejor no contestar. Hubo días que costó un poco eso, sobre todo que se inventen cosas y que se hable con mucha violencia”.

Quien en un primer momento fue apuntado como el supuesto tercero en discordia entre la pareja fue Emiliano Toper, quien trabaja en Bienvenidos a ganar (elnueve), programa que Fernández conduce y Brusca produce. En diálogo con Intrusos (América) el joven desmintió categóricamente haber tenido un affaire con Fernández y sostuvo que no la “encararía” porque “es la novia de un compañero” de trabajo.

Hablo el presunto tercero en discordia entre Laurita Fernandez y Claudio Brusca

“No me gustan que se digan mentiras. Que se me involucre sentimentalmente no pasa nada si hay algo cierto”, remarcó. A su vez, aseguró que habló tanto con Fernández como con Brusca y que hubo “la mejor” con ambos: “Con la tranquilidad de que todo eso es mentira no queda otra que reírse”. Aunque comentó que si bien hubo risas entre ellos, dejó en claro que “es un tema sensible” y no están buenas las cosas que se dijeron.